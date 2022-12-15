https://ria.ru/20221215/trevoga-1838774315.html

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины - РИА Новости, 15.12.2022

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:47

2022-12-15T08:47

2022-12-15T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

днепропетровская область

черкасская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Данные регионы отмечены на карте красным цветом.Ранее тревога была объявлена в Кировоградской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221212/minomety-1837975099.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

черкасская область

украина

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в мире, владимир зеленский, днепропетровская область, черкасская область, вооруженные силы рф, украина