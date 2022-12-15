https://ria.ru/20221215/trevoga-1838771825.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2022
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской и Черкасской областях на Украине, сообщают в четверг местные власти. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:26
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской и Черкасской областях на Украине, сообщают в четверг местные власти."Внимание! Кировоградская область: воздушная тревога", - сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале также сообщил о воздушной тревоге в области.Согласно данным, тревога была объявлена в 07.10 (08.10 мск).
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
черкасская область
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черкасская область, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Кировоградская область
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской и Черкасской областях