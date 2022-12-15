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В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/trevoga-1838771825.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2022
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Кировоградской и Черкасской областях на Украине, сообщают в четверг местные власти. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:26
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской и Черкасской областях на Украине, сообщают в четверг местные власти."Внимание! Кировоградская область: воздушная тревога", - сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале также сообщил о воздушной тревоге в области.Согласно данным, тревога была объявлена в 07.10 (08.10 мск).
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черкасская область
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черкасская область, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Кировоградская область
08:26 15.12.2022
 
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской и Черкасской областях

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро
Люди толпятся на станции метро - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской и Черкасской областях на Украине, сообщают в четверг местные власти.
"Внимание! Кировоградская область: воздушная тревога", - сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Тьма пришла на Украину надолго
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале также сообщил о воздушной тревоге в области.
Согласно данным, тревога была объявлена в 07.10 (08.10 мск).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаКировоградская область
 
 
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