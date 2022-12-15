https://ria.ru/20221215/trassy-1838923235.html

Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах

Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах

Модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:48

2022-12-15T15:48

2022-12-15T16:19

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы, заявил президент РФ Владимир Путин."Темпы набраны хорошие. Есть основания полагать, что плановые значения по ремонту дорог могут быть достигнуты ранее намеченного срока. И эту динамику важно не снижать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он добавил, что важнейшим условием для создания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры."Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы", - подчеркнул глава государства.Российский лидер подчеркнул, что в следующем году не менее 85% в крупнейших агломерациях и более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии.Ранее на заседании Путин заявил, что в 2023 году нужно нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов, направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.

https://ria.ru/20221215/uzel-1838928894.html

https://realty.ria.ru/20221215/infrastruktura-1838928239.html

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россия, экономика, владимир путин