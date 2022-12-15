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Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах
Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах
Модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:48
2022-12-15T15:48
2022-12-15T16:19
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы, заявил президент РФ Владимир Путин."Темпы набраны хорошие. Есть основания полагать, что плановые значения по ремонту дорог могут быть достигнуты ранее намеченного срока. И эту динамику важно не снижать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он добавил, что важнейшим условием для создания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры."Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы", - подчеркнул глава государства.Российский лидер подчеркнул, что в следующем году не менее 85% в крупнейших агломерациях и более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии.Ранее на заседании Путин заявил, что в 2023 году нужно нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов, направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.
https://ria.ru/20221215/uzel-1838928894.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:48 15.12.2022 (обновлено: 16:19 15.12.2022)
Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах
Путин отметил результаты обновления федеральной трассы и необходимость работы в регионах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация и строительство транспортной инфраструктуры может идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Темпы набраны хорошие. Есть основания полагать, что плановые значения по ремонту дорог могут быть достигнуты ранее намеченного срока. И эту динамику важно не снижать", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он добавил, что важнейшим условием для создания деловой и инвестиционной активности, создания рабочих мест является опережающее развитие инфраструктуры.
"Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы", - подчеркнул глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что в следующем году не менее 85% в крупнейших агломерациях и более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии.
Ранее на заседании Путин заявил, что в 2023 году нужно нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов, направить 250 миллиардов рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру.