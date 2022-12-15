https://ria.ru/20221215/transport-1838970076.html
Путин попросил рассказать о сроках по обновлению общественного транспорта
Путин попросил рассказать о сроках по обновлению общественного транспорта - РИА Новости, 15.12.2022
Путин попросил рассказать о сроках по обновлению общественного транспорта
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина представить ему служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки и каких... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:44
2022-12-15T17:44
2022-12-15T17:44
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина представить ему служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки и каких результатов можно будет добиться по обновлению общественного транспорта в регионах РФ.Хуснуллин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, напомнил, что в марте была разработана и утверждена единая комплексная программа по модернизации общественного транспорта, которая реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году в состав комплексной программы вошел целый ряд мероприятий, предусматривающий обновление подвижного состава. В целом, по его словам, в следующем году будут выполняться поставленные планы. Он выразил уверенность, что благодаря этой комплексной программе "будет результат" и "мы загрузим предприятия нашим собственным машиностроением"."Марат Шакирзянович, у меня к Вам просьба. Вы сказали, что программа есть, я бы Вас попросил, так сказать, на основе этой программы представить мне такую служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки каких результатов мы добьемся по обновлению общественного транспорта в регионах", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221214/miigaik-1838386346.html
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владимир путин, марат хуснуллин, россия, образование - общество
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Образование - Общество
Путин попросил рассказать о сроках по обновлению общественного транспорта
Путин попросил Хуснуллина рассказать о сроках по обновлению общественного транспорта
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина представить ему служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки и каких результатов можно будет добиться по обновлению общественного транспорта в регионах РФ.
Хуснуллин, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, напомнил, что в марте была разработана и утверждена единая комплексная программа по модернизации общественного транспорта, которая реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году в состав комплексной программы вошел целый ряд мероприятий, предусматривающий обновление подвижного состава. В целом, по его словам, в следующем году будут выполняться поставленные планы. Он выразил уверенность, что благодаря этой комплексной программе "будет результат" и "мы загрузим предприятия нашим собственным машиностроением".
"Марат Шакирзянович, у меня к Вам просьба. Вы сказали, что программа есть, я бы Вас попросил, так сказать, на основе этой программы представить мне такую служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки каких результатов мы добьемся по обновлению общественного транспорта в регионах", - сказал Путин.