Рейтинг@Mail.ru
Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/tramp-1839019748.html
Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки
Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки - РИА Новости, 15.12.2022
Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки
Администрация экс-президента США Дональда Трампа преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на "четкие и безошибочные" сигналы тревоги РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:20
2022-12-15T21:59
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Администрация экс-президента США Дональда Трампа преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на "четкие и безошибочные" сигналы тревоги со стороны разведсообщества, следует из рассекреченного в четверг доклада американской разведки."Сигналы тревоги, направленные разведсообществом Белому дому и бывшему президенту, были четкими и безошибочными. Несмотря на это, в своих публичных заявлениях и в рамках подготовки к надвигающейся (пандемии), опасность COVID была преуменьшена, а шаги, которые могли быть предприняты для спасения жизней, были проигнорированы", - говорится в докладе, опубликованном комитетом по разведке палаты представителей конгресса США.В документе говорится, что до пандемии разведсообщество США не было в должной мере подготовлено для раннего предупреждения данных о COVID из-за "непоследовательного внимания" администрации к данной угрозе. "Однако к концу января (2020 года) разведка выдавала четкие и последовательные предупреждения о потенциальной пандемии, в том числе на секретном брифинге в середине февраля - задолго до объявления экс-президентом Трампом чрезвычайного положения в стране в марте 2020 года", - свидетельствует доклад.
https://ria.ru/20221215/nft-1838998044.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
19:20 15.12.2022 (обновлено: 21:59 15.12.2022)
 
Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки

Доклад: Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на предупреждения разведки США

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Администрация экс-президента США Дональда Трампа преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на "четкие и безошибочные" сигналы тревоги со стороны разведсообщества, следует из рассекреченного в четверг доклада американской разведки.
"Сигналы тревоги, направленные разведсообществом Белому дому и бывшему президенту, были четкими и безошибочными. Несмотря на это, в своих публичных заявлениях и в рамках подготовки к надвигающейся (пандемии), опасность COVID была преуменьшена, а шаги, которые могли быть предприняты для спасения жизней, были проигнорированы", - говорится в докладе, опубликованном комитетом по разведке палаты представителей конгресса США.
В документе говорится, что до пандемии разведсообщество США не было в должной мере подготовлено для раннего предупреждения данных о COVID из-за "непоследовательного внимания" администрации к данной угрозе. "Однако к концу января (2020 года) разведка выдавала четкие и последовательные предупреждения о потенциальной пандемии, в том числе на секретном брифинге в середине февраля - задолго до объявления экс-президентом Трампом чрезвычайного положения в стране в марте 2020 года", - свидетельствует доклад.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:27
Трамп выпустил коллекцию NFT
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала