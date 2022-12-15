https://ria.ru/20221215/tramp-1839019748.html

Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки

Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки - РИА Новости, 15.12.2022

Трамп преуменьшал опасность пандемии, несмотря на данные разведки

Администрация экс-президента США Дональда Трампа преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на "четкие и безошибочные" сигналы тревоги РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:20

2022-12-15T19:20

2022-12-15T21:59

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Администрация экс-президента США Дональда Трампа преуменьшала опасность надвигавшейся пандемии коронавируса, несмотря на "четкие и безошибочные" сигналы тревоги со стороны разведсообщества, следует из рассекреченного в четверг доклада американской разведки."Сигналы тревоги, направленные разведсообществом Белому дому и бывшему президенту, были четкими и безошибочными. Несмотря на это, в своих публичных заявлениях и в рамках подготовки к надвигающейся (пандемии), опасность COVID была преуменьшена, а шаги, которые могли быть предприняты для спасения жизней, были проигнорированы", - говорится в докладе, опубликованном комитетом по разведке палаты представителей конгресса США.В документе говорится, что до пандемии разведсообщество США не было в должной мере подготовлено для раннего предупреждения данных о COVID из-за "непоследовательного внимания" администрации к данной угрозе. "Однако к концу января (2020 года) разведка выдавала четкие и последовательные предупреждения о потенциальной пандемии, в том числе на секретном брифинге в середине февраля - задолго до объявления экс-президентом Трампом чрезвычайного положения в стране в марте 2020 года", - свидетельствует доклад.

https://ria.ru/20221215/nft-1838998044.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дональд трамп, сша