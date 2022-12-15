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Ученые создали уникальный материал для регенеративной медицины - РИА Новости, 15.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221215/tpu-1838701538.html
Ученые создали уникальный материал для регенеративной медицины
Ученые создали уникальный материал для регенеративной медицины - РИА Новости, 15.12.2022
Ученые создали уникальный материал для регенеративной медицины
Уникальный материал для быстрого восстановления поврежденных органов и тканей разработали ученые ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами. По их... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:00
2022-12-15T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
томский политехнический университет
россия
медицина
томск
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уникальный материал для быстрого восстановления поврежденных органов и тканей разработали ученые ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами. По их словам, новый полимер, в отличие от аналогов, обладает одновременно пьезоэлектрическими свойствами и способностью к биоразложению, что значительно повышает качество терапии и скорость послеоперационного восстановления. Результаты опубликованы в журнале Advanced Healthcare Marerials.В регенеративной медицине широко применяются конструкции из полимерных материалов (так называемые "скаффолды"), повышающие эффективность заживления сложных травм, рассказали специалисты.Скаффолды должны быть биосовместимыми и биоразлагаемыми, должны иметь механические свойства, близкие живым тканям, объяснили ученые. Также важно, чтобы полимерный каркас имитировал структуру соединительной ткани, поддерживающей клетки.Дальнейшее развитие этой технологии, по словам специалистов, возможно за счет придания скаффолдам способности к электрической стимуляции (в результате пьезоэффекта) клеток в месте заживления. Это позволит значительно сократить сроки восстановления пациентов.Команда ученых Томского политехнического университета с коллегами из России, Бельгии и Германии разработала новые уникальные биодеградируемые полимерные скаффолды на основе поли-3-оксибитурата с улучшенным пьезоэлектрическим откликом для адресного воздействия на клетки.Исследователи отметили, что несмотря на интерес научного сообщества к пьезополимерам, практически все современные исследования посвящены скаффолдам, не способным "рассасываться" внутри организма и требующим повторного хирургического вмешательства."Воздействуя на электрочувствительные ткани и клетки, электроактивный полимер является потенциально перспективным материалом для увеличения эффективности восстановления поврежденных участков нервной, костной и других тканей. Кроме того, новые скаффолды позволяют лучше регулировать сцепление клеток с их поверхностью и стимулировать прорастание тканей во внутреннее пространство конструкции", – отметила ведущий научный сотрудник МНИЦ "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ, руководитель проекта РНФ Мария Сурменева.Дальнейшая задача научного коллектива – тестирование разработанных материалов с использованием лабораторных животных.Исследование было выполнено в рамках международного сотрудничества при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 20-63-47096. Часть исследований выполнена на базе университета Гента (Бельгия). ТПУ – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, россия, медицина, томск
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томский политехнический университет, Россия, Медицина, Томск
03:00 15.12.2022
 

Ученые создали уникальный материал для регенеративной медицины

© Фото : Пресс-служба ТПУНаучный сотрудник ТПУ Роман Чернозем
Научный сотрудник ТПУ Роман Чернозем - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Уникальный материал для быстрого восстановления поврежденных органов и тканей разработали ученые ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами. По их словам, новый полимер, в отличие от аналогов, обладает одновременно пьезоэлектрическими свойствами и способностью к биоразложению, что значительно повышает качество терапии и скорость послеоперационного восстановления. Результаты опубликованы в журнале Advanced Healthcare Marerials.
В регенеративной медицине широко применяются конструкции из полимерных материалов (так называемые "скаффолды"), повышающие эффективность заживления сложных травм, рассказали специалисты.
Роман Сурменев осуществляет процесс получения трехмерных полимерных скаффолдов методом электроформования - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 03:00Наука
Быстро вылечить переломы костей помогут пьезоэлектрические имплантаты
Скаффолды должны быть биосовместимыми и биоразлагаемыми, должны иметь механические свойства, близкие живым тканям, объяснили ученые. Также важно, чтобы полимерный каркас имитировал структуру соединительной ткани, поддерживающей клетки.
Дальнейшее развитие этой технологии, по словам специалистов, возможно за счет придания скаффолдам способности к электрической стимуляции (в результате пьезоэффекта) клеток в месте заживления. Это позволит значительно сократить сроки восстановления пациентов.
Команда ученых Томского политехнического университета с коллегами из России, Бельгии и Германии разработала новые уникальные биодеградируемые полимерные скаффолды на основе поли-3-оксибитурата с улучшенным пьезоэлектрическим откликом для адресного воздействия на клетки.
"Пьезоэлектрические материалы генерируют электрический поверхностный заряд в ответ на механическую деформацию. В качестве нанонаполнителя скаффолдов мы применили восстановленный оксид графена, что позволило усилить его пьезоэлектрические свойства. Других материалов с подобным набором свойств сегодня в мире нет", – рассказал научный сотрудник ТПУ Роман Чернозем.
Исследователи отметили, что несмотря на интерес научного сообщества к пьезополимерам, практически все современные исследования посвящены скаффолдам, не способным "рассасываться" внутри организма и требующим повторного хирургического вмешательства.
"Воздействуя на электрочувствительные ткани и клетки, электроактивный полимер является потенциально перспективным материалом для увеличения эффективности восстановления поврежденных участков нервной, костной и других тканей. Кроме того, новые скаффолды позволяют лучше регулировать сцепление клеток с их поверхностью и стимулировать прорастание тканей во внутреннее пространство конструкции", – отметила ведущий научный сотрудник МНИЦ "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ, руководитель проекта РНФ Мария Сурменева.
Структура поверхности скаффолда, состоящего из слоя пористых микросфер поли-3-оксибутирата. Справа - широкопольная световая микроскопия, увеличение ×10, слева – сканирующая электронная микроскопия, увеличение ×500.
23 ноября 2021, 03:00Наука
В России создали уникальный материал для хирургии и имплантологии
Дальнейшая задача научного коллектива – тестирование разработанных материалов с использованием лабораторных животных.
Исследование было выполнено в рамках международного сотрудничества при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 20-63-47096. Часть исследований выполнена на базе университета Гента (Бельгия). ТПУ – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомский политехнический университетРоссияМедицинаТомск
 
 
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