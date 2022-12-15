https://ria.ru/20221215/torgovlya-1838918897.html

Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов

Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов - РИА Новости, 15.12.2022

Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов

Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:58

евразийский экономический союз

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%."В условиях волатильности глобальных рынков и неблагополучной мировой конъюнктуры наши экономики развивают связи. Так, за девять месяцев текущего года объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС увеличился почти на 12%. При этом торговля продовольственными и сельхозтоварами выросла более чем на треть", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию.

https://ria.ru/20221209/gaz-1837553172.html

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евразийский экономический союз, экономика, цены на нефть, россия, владимир путин