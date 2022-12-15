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Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
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Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов
Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов
Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:38
2022-12-15T15:58
евразийский экономический союз
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%."В условиях волатильности глобальных рынков и неблагополучной мировой конъюнктуры наши экономики развивают связи. Так, за девять месяцев текущего года объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС увеличился почти на 12%. При этом торговля продовольственными и сельхозтоварами выросла более чем на треть", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию.
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евразийский экономический союз, экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Евразийский экономический союз, Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
15:38 15.12.2022 (обновлено: 15:58 15.12.2022)
 
Объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов

Путин: объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 12 процентов за девять месяцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета и глав делегаций приглашенных государств в Ереване
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета и глав делегаций приглашенных государств в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета и глав делегаций приглашенных государств в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2022 года объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на 12%.
"В условиях волатильности глобальных рынков и неблагополучной мировой конъюнктуры наши экономики развивают связи. Так, за девять месяцев текущего года объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС увеличился почти на 12%. При этом торговля продовольственными и сельхозтоварами выросла более чем на треть", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию.
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Противоречий по созданию единого рынка газа стран ЕАЭС нет, заявил Путин
 
Евразийский экономический союзЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир Путин
 
 
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