https://ria.ru/20221215/tomsk-1838901282.html
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов - РИА Новости, 15.12.2022
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов
Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:45
2022-12-15T14:45
2022-12-15T14:45
томская область
городское хозяйство москвы
томская область
владимир мазур
кривошеино
мельниково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775010460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23098ec73b2e3bbf8ec9ee9e2093d974.jpg
ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале."Подвел итоги благоустройства городов и сел. В этом году привели в порядок 50 парков и скверов, которые выбрали люди. Направили на благоустройство больше 360 миллионов рублей", - сообщил губернатор.Он отметил, что благоустроены были в том числе такие значимые территории, как томский Буфф-сад или первомайский "Арбат", а также памятные места, такие как мемориал воинам-землякам в Кривошеино или Парк Победы в Мельниково. Жители Каргаска и Подгорного для благоустройства выбрали спортивные площадки, Северска и Стрежевого – пешеходные тротуары и территории, прилегающие к жилым домам."Но не все муниципалитеты справились с работой вовремя. В Колпашеве работы не завершились вовсе. Конечно, это недопустимо. Собрал глав городов и районов. Поставил задачу – исправить ситуацию и в новом году не допускать новых срывов", - написал глава региона.
https://ria.ru/20221215/tomsk-1838897767.html
https://ria.ru/20221215/psb-1838854955.html
томская область
кривошеино
мельниково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775010460_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_0f5dc8877142d34011457d1a8b25c38b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, томская область, владимир мазур, кривошеино, мельниково
Томская область, Городское хозяйство Москвы, Томская область, Владимир Мазур, Кривошеино, Мельниково
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов
В Томской области в 2022 году обустроили пятьдесят парков и скверов