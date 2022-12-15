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В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов - РИА Новости, 15.12.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221215/tomsk-1838901282.html
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов - РИА Новости, 15.12.2022
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов
Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:45
2022-12-15T14:45
томская область
городское хозяйство москвы
томская область
владимир мазур
кривошеино
мельниково
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ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале."Подвел итоги благоустройства городов и сел. В этом году привели в порядок 50 парков и скверов, которые выбрали люди. Направили на благоустройство больше 360 миллионов рублей", - сообщил губернатор.Он отметил, что благоустроены были в том числе такие значимые территории, как томский Буфф-сад или первомайский "Арбат", а также памятные места, такие как мемориал воинам-землякам в Кривошеино или Парк Победы в Мельниково. Жители Каргаска и Подгорного для благоустройства выбрали спортивные площадки, Северска и Стрежевого – пешеходные тротуары и территории, прилегающие к жилым домам."Но не все муниципалитеты справились с работой вовремя. В Колпашеве работы не завершились вовсе. Конечно, это недопустимо. Собрал глав городов и районов. Поставил задачу – исправить ситуацию и в новом году не допускать новых срывов", - написал глава региона.
https://ria.ru/20221215/tomsk-1838897767.html
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городское хозяйство москвы, томская область, владимир мазур, кривошеино, мельниково
Томская область, Городское хозяйство Москвы, Томская область, Владимир Мазур, Кривошеино, Мельниково
14:45 15.12.2022
 
В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов

В Томской области в 2022 году обустроили пятьдесят парков и скверов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Томск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
"Подвел итоги благоустройства городов и сел. В этом году привели в порядок 50 парков и скверов, которые выбрали люди. Направили на благоустройство больше 360 миллионов рублей", - сообщил губернатор.
Герб Томска - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 14:36Томская область
Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком
Он отметил, что благоустроены были в том числе такие значимые территории, как томский Буфф-сад или первомайский "Арбат", а также памятные места, такие как мемориал воинам-землякам в Кривошеино или Парк Победы в Мельниково. Жители Каргаска и Подгорного для благоустройства выбрали спортивные площадки, Северска и Стрежевого – пешеходные тротуары и территории, прилегающие к жилым домам.
"Но не все муниципалитеты справились с работой вовремя. В Колпашеве работы не завершились вовсе. Конечно, это недопустимо. Собрал глав городов и районов. Поставил задачу – исправить ситуацию и в новом году не допускать новых срывов", - написал глава региона.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Томская областьГородское хозяйство МосквыТомская областьВладимир МазурКривошеиноМельниково
 
 
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