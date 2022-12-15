https://ria.ru/20221215/tomsk-1838901282.html

В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов

В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов - РИА Новости, 15.12.2022

В Томской области обустроили пятьдесят парков и скверов

Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:45

2022-12-15T14:45

2022-12-15T14:45

томская область

городское хозяйство москвы

томская область

владимир мазур

кривошеино

мельниково

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ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Пятьдесят парков и скверов благоустроили в текущем году в различных районах Томской области, вложив 360 миллионов рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале."Подвел итоги благоустройства городов и сел. В этом году привели в порядок 50 парков и скверов, которые выбрали люди. Направили на благоустройство больше 360 миллионов рублей", - сообщил губернатор.Он отметил, что благоустроены были в том числе такие значимые территории, как томский Буфф-сад или первомайский "Арбат", а также памятные места, такие как мемориал воинам-землякам в Кривошеино или Парк Победы в Мельниково. Жители Каргаска и Подгорного для благоустройства выбрали спортивные площадки, Северска и Стрежевого – пешеходные тротуары и территории, прилегающие к жилым домам."Но не все муниципалитеты справились с работой вовремя. В Колпашеве работы не завершились вовсе. Конечно, это недопустимо. Собрал глав городов и районов. Поставил задачу – исправить ситуацию и в новом году не допускать новых срывов", - написал глава региона.

https://ria.ru/20221215/tomsk-1838897767.html

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томская область

кривошеино

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городское хозяйство москвы, томская область, владимир мазур, кривошеино, мельниково