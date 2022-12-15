https://ria.ru/20221215/tomsk-1838897767.html
Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком
Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком - РИА Новости, 15.12.2022
Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком
Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на рабочей встрече в Москве договорились об усилении взаимодействия и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:36
2022-12-15T14:36
2022-12-15T14:36
томская область
владимир мазур
петр фрадков
москва
томская область
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томск
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ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на рабочей встрече в Москве договорились об усилении взаимодействия и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает обладминистрация."Промсвязьбанк связывает с Томской областью не один год сотрудничества, но мы видим новые возможности сделать взаимодействие еще глубже и эффективнее. Сегодня мы предметно поговорили с Петром Михайловичем об участии банка в реализации крупных инфраструктурных проектов региона", – сказал Мазур по итогам встречи.Фрадков в свою очередь сообщил, что ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию нацпроектов, кредитует частный бизнес, население и оборонные предприятия."Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области", – отметил он.Власти пояснили, сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы.Главы региона и банка отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта "Прорыв" и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития "Северск".Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" уже открыты в 12 регионах страны.
https://ria.ru/20221215/psb-1838854955.html
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владимир мазур, петр фрадков, москва, томская область, промсвязьбанк, томск
Томская область, Владимир Мазур, Петр Фрадков, Москва, Томская область, Промсвязьбанк, Томск
Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком
Власти: Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком
ТОМСК, 15 дек – РИА Новости.
Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на рабочей встрече в Москве договорились об усилении взаимодействия и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает
обладминистрация.
"Промсвязьбанк связывает с Томской областью не один год сотрудничества, но мы видим новые возможности сделать взаимодействие еще глубже и эффективнее. Сегодня мы предметно поговорили с Петром Михайловичем об участии банка в реализации крупных инфраструктурных проектов региона", – сказал Мазур по итогам встречи.
Фрадков в свою очередь сообщил, что ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию нацпроектов, кредитует частный бизнес, население и оборонные предприятия.
"Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области", – отметил он.
Власти пояснили, сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы.
Главы региона и банка отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта "Прорыв" и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития "Северск".
Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске
центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" уже открыты в 12 регионах страны.