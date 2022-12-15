https://ria.ru/20221215/tomsk-1838897767.html

Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком

Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком - РИА Новости, 15.12.2022

Томская область активизирует сотрудничество с Промсвязьбанком

Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на рабочей встрече в Москве договорились об усилении взаимодействия и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:36

2022-12-15T14:36

2022-12-15T14:36

томская область

владимир мазур

петр фрадков

москва

томская область

промсвязьбанк

томск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775013529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddb680df2bb3741c577696fbbcb582ee.jpg

ТОМСК, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на рабочей встрече в Москве договорились об усилении взаимодействия и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает обладминистрация."Промсвязьбанк связывает с Томской областью не один год сотрудничества, но мы видим новые возможности сделать взаимодействие еще глубже и эффективнее. Сегодня мы предметно поговорили с Петром Михайловичем об участии банка в реализации крупных инфраструктурных проектов региона", – сказал Мазур по итогам встречи.Фрадков в свою очередь сообщил, что ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию нацпроектов, кредитует частный бизнес, население и оборонные предприятия."Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области", – отметил он.Власти пояснили, сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы.Главы региона и банка отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта "Прорыв" и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития "Северск".Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" уже открыты в 12 регионах страны.

https://ria.ru/20221215/psb-1838854955.html

https://ria.ru/20221213/tomsk-1838395504.html

москва

томская область

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир мазур, петр фрадков, москва, томская область, промсвязьбанк, томск