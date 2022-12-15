https://ria.ru/20221215/tokarev-1838906724.html
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву - РИА Новости, 15.12.2022
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву
Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:01
2022-12-15T15:01
2022-12-15T15:01
владимир токарев
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.“Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года”, - рассказал собеседник агентства.Токарев был арестован в середине января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии. Вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя Токарев не считает.
https://realty.ria.ru/20221215/arest-1838801857.html
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владимир токарев, россия, москва, происшествия
Владимир Токарев, Россия, Москва, Происшествия
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву
Суд продлил арест бывшему заместителю министра транспорта Токареву до 18 января
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
“Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года”, - рассказал собеседник агентства.
Токарев был арестован в середине января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии. Вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности.
По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково
– Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя Токарев не считает.