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Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву - РИА Новости, 15.12.2022
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Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву - РИА Новости, 15.12.2022
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву
Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:01
2022-12-15T15:01
владимир токарев
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.“Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года”, - рассказал собеседник агентства.Токарев был арестован в середине января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии. Вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя Токарев не считает.
https://realty.ria.ru/20221215/arest-1838801857.html
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владимир токарев, россия, москва, происшествия
Владимир Токарев, Россия, Москва, Происшествия
15:01 15.12.2022
 
Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву

Суд продлил арест бывшему заместителю министра транспорта Токареву до 18 января

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
“Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года”, - рассказал собеседник агентства.
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Вчера, 10:55
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Токарев был арестован в середине января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии. Вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности.
По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.
Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя Токарев не считает.
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