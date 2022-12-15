https://ria.ru/20221215/tokarev-1838906724.html

Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву

Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву - РИА Новости, 15.12.2022

Суд продлил арест бывшему замминистра транспорта Токареву

Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:01

2022-12-15T15:01

2022-12-15T15:01

владимир токарев

россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.“Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-заместителя министра транспорта РФ Токарева Владимира Александровича до 18 января 2023 года”, - рассказал собеседник агентства.Токарев был арестован в середине января, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии. Вскоре после ареста его освободили от занимаемой должности.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект". По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя Токарев не считает.

https://realty.ria.ru/20221215/arest-1838801857.html

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир токарев, россия, москва, происшествия