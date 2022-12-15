https://ria.ru/20221215/tigrenok-1838967752.html
В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО
В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО - РИА Новости, 15.12.2022
В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО
Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого жители нашли на дороге в Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:33
2022-12-15T17:33
2022-12-15T17:33
сергей арамилев
еврейская автономная область
россия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого жители нашли на дороге в Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.По его словам, тигренка привезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") из ЕАО. Жители нашли на дороге двух истощенных тигрят, но инспекторы, выехав на место, обнаружили, что один тигренок погиб. Второго удалось выследить и отловить."Тигренок - в крайней степени истощения, видимых травм у него нет, поэтому он (сейчас) пробует восстанавливать силы. Пока с ним все хорошо...Все зависит от силы самого тигренка, от иммунитета", - сказал Арамилев.По его словам, краснокнижный зверь уже начал есть, ему 2-3 раза в день дают содержащую витамины пищу, которая легко усваивается, чтобы тигренок не тратил силы на переваривание, измельчение.По информации центра реабилитации амурских тигров и других редких животных, найденный тигренок - "девочка", возраста 4-6 месяцев. Специалисты предполагают, что их мать - тигрица Лазовка. "Предположительно, с ней случилась трагедия и поэтому она не смогла продолжить воспитание.Сейчас продолжается поиск хищницы в местах ее обитания", - уточняют в центре.Выпущенная в ЕАО амурская тигрица из Приморья Лазовка и самец Сайхан стали первыми тиграми, которых выпустили в дикую природу "мягким" способом. Их спасли в Приморье и выпустили после реабилитации в ЕАО. В 2020 году сообщалось, что Лазовка со своим тигренком несколько раз сходила в Китай и вернулась обратно.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20221201/tigr-1835440011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей арамилев, еврейская автономная область, россия, китай
Сергей Арамилев, Еврейская автономная область, Россия, Китай
В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО
Центр "Амурский тигр" спасает истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого жители нашли на дороге в Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По его словам, тигренка привезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") из ЕАО. Жители нашли на дороге двух истощенных тигрят, но инспекторы, выехав на место, обнаружили, что один тигренок погиб. Второго удалось выследить и отловить.
"Тигренок - в крайней степени истощения, видимых травм у него нет, поэтому он (сейчас) пробует восстанавливать силы. Пока с ним все хорошо...Все зависит от силы самого тигренка, от иммунитета", - сказал Арамилев.
По его словам, краснокнижный зверь уже начал есть, ему 2-3 раза в день дают содержащую витамины пищу, которая легко усваивается, чтобы тигренок не тратил силы на переваривание, измельчение.
"Процесс пищеварения идет хорошо...Это считается одним из хороших признаков, (дает) надежду на улучшение. Мы традиционно не загадываем, но верим, что у тигренка все получится. Со стороны людей все необходимые мероприятия сделаны. Сейчас все зависит от тигренка", - отметил собеседник.
По информации центра реабилитации амурских тигров и других редких животных, найденный тигренок - "девочка", возраста 4-6 месяцев. Специалисты предполагают, что их мать - тигрица Лазовка. "Предположительно, с ней случилась трагедия и поэтому она не смогла продолжить воспитание.
Сейчас продолжается поиск хищницы в местах ее обитания", - уточняют в центре.
Выпущенная в ЕАО амурская тигрица из Приморья Лазовка и самец Сайхан стали первыми тиграми, которых выпустили в дикую природу "мягким" способом. Их спасли в Приморье и выпустили после реабилитации в ЕАО. В 2020 году сообщалось, что Лазовка со своим тигренком несколько раз сходила в Китай
и вернулась обратно.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области
, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.