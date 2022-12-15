https://ria.ru/20221215/tigrenok-1838967752.html

В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО

В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО - РИА Новости, 15.12.2022

В Приморье спасают истощенного тигренка, найденного на дороге в ЕАО

Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого жители нашли на дороге в Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:33

2022-12-15T17:33

2022-12-15T17:33

сергей арамилев

еврейская автономная область

россия

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого жители нашли на дороге в Еврейской автономной области, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.По его словам, тигренка привезли в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") из ЕАО. Жители нашли на дороге двух истощенных тигрят, но инспекторы, выехав на место, обнаружили, что один тигренок погиб. Второго удалось выследить и отловить."Тигренок - в крайней степени истощения, видимых травм у него нет, поэтому он (сейчас) пробует восстанавливать силы. Пока с ним все хорошо...Все зависит от силы самого тигренка, от иммунитета", - сказал Арамилев.По его словам, краснокнижный зверь уже начал есть, ему 2-3 раза в день дают содержащую витамины пищу, которая легко усваивается, чтобы тигренок не тратил силы на переваривание, измельчение.По информации центра реабилитации амурских тигров и других редких животных, найденный тигренок - "девочка", возраста 4-6 месяцев. Специалисты предполагают, что их мать - тигрица Лазовка. "Предположительно, с ней случилась трагедия и поэтому она не смогла продолжить воспитание.Сейчас продолжается поиск хищницы в местах ее обитания", - уточняют в центре.Выпущенная в ЕАО амурская тигрица из Приморья Лазовка и самец Сайхан стали первыми тиграми, которых выпустили в дикую природу "мягким" способом. Их спасли в Приморье и выпустили после реабилитации в ЕАО. В 2020 году сообщалось, что Лазовка со своим тигренком несколько раз сходила в Китай и вернулась обратно.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221201/tigr-1835440011.html

https://ria.ru/20221124/tigry-1833873438.html

еврейская автономная область

россия

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей арамилев, еврейская автономная область, россия, китай