https://ria.ru/20221215/tekhnologii-1838958101.html
Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу
Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу
Необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:10
2022-12-15T17:10
2022-12-15T17:17
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, заявил президент России Владимир Путин."Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент уточнил у членов правительства, в какие сроки они намерены это сделать, отметив, что нужно "не терять темп, иначе мы компании поставим в сложное положение"."В первом квартале внесем (соответствующие изменения в нормативную базу)", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.
https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, антон силуанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов
17:10 15.12.2022 (обновлено: 17:17 15.12.2022)
Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу
Путин: нужно обеспечить доступ быстрорастущих высокотехнологичных компаний к капиталу
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент уточнил у членов правительства, в какие сроки они намерены это сделать, отметив, что нужно "не терять темп, иначе мы компании поставим в сложное положение".
"В первом квартале внесем (соответствующие изменения в нормативную базу)", - сообщил министр финансов Антон Силуанов
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