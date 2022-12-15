https://ria.ru/20221215/tekhnologii-1838958101.html

Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу

Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к капиталу

Необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:10

2022-12-15T17:10

2022-12-15T17:17

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838945144_0:18:3144:1787_1920x0_80_0_0_b867d78ff9d8206214593161ed43d45e.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступ высокотехнологичных компаний к рынкам капитала, заявил президент России Владимир Путин."Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Президент уточнил у членов правительства, в какие сроки они намерены это сделать, отметив, что нужно "не терять темп, иначе мы компании поставим в сложное положение"."В первом квартале внесем (соответствующие изменения в нормативную базу)", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, антон силуанов