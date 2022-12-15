https://ria.ru/20221215/tayvan-1838766555.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 15.12.2022
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:11
2022-12-15T07:11
2022-12-15T07:20
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 12.03 по местному времени (7.03 мск) в морской акватории к востоку от острова. Сейсмологи в настоящее время устанавливают точную магнитуду и глубину залегания его очага.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20221213/yaponiya-1838425598.html
тайвань
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань
07:11 15.12.2022 (обновлено: 07:20 15.12.2022)
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой около 6,2 балла
ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 12.03 по местному времени (7.03 мск) в морской акватории к востоку от острова. Сейсмологи в настоящее время устанавливают точную магнитуду и глубину залегания его очага.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.