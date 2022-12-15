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У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 15.12.2022
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У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 15.12.2022
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:11
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в мире
тайвань
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 12.03 по местному времени (7.03 мск) в морской акватории к востоку от острова. Сейсмологи в настоящее время устанавливают точную магнитуду и глубину залегания его очага.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20221213/yaponiya-1838425598.html
тайвань
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
07:11 15.12.2022 (обновлено: 07:20 15.12.2022)
 
У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой около 6,2 балла

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 12.03 по местному времени (7.03 мск) в морской акватории к востоку от острова. Сейсмологи в настоящее время устанавливают точную магнитуду и глубину залегания его очага.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:12
У побережья Японии произошло землетрясение
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
 
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