https://ria.ru/20221215/tayvan-1838766555.html

У побережья Тайваня произошло землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 15.12.2022

У побережья Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:11

2022-12-15T07:11

2022-12-15T07:20

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой около 6,2 произошло в четверг у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 12.03 по местному времени (7.03 мск) в морской акватории к востоку от острова. Сейсмологи в настоящее время устанавливают точную магнитуду и глубину залегания его очага.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20221213/yaponiya-1838425598.html

тайвань

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань