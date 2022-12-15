https://ria.ru/20221215/suverenitet-1838931905.html
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:13
2022-12-15T16:13
2022-12-15T16:13
экономика
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год."Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну, даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Санкционные ограничения, напомнил президент РФ, "поставили перед нашей страной много непростых задач"."Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее", - отметил он.
https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html
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экономика, владимир путин, россия, технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Путин назвал укрепление технологического суверенитета одной из основных задач 2023 года
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год.
"Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну, даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Санкционные ограничения, напомнил президент РФ, "поставили перед нашей страной много непростых задач".
"Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее", - отметил он.