https://ria.ru/20221215/suverenitet-1838931905.html

Путин призвал укреплять технологический суверенитет

Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал укреплять технологический суверенитет

Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:13

экономика

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год."Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну, даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Санкционные ограничения, напомнил президент РФ, "поставили перед нашей страной много непростых задач"."Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее", - отметил он.

https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html

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экономика, владимир путин, россия, технологии