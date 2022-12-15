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Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:13
2022-12-15T16:13
экономика
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год."Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну, даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Санкционные ограничения, напомнил президент РФ, "поставили перед нашей страной много непростых задач"."Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее", - отметил он.
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экономика, владимир путин, россия, технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии
16:13 15.12.2022
 
Путин призвал укреплять технологический суверенитет

Путин назвал укрепление технологического суверенитета одной из основных задач 2023 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год.
"Вторая задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну, даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Санкционные ограничения, напомнил президент РФ, "поставили перед нашей страной много непростых задач".
"Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии и так далее", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:55
Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект
 
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