https://ria.ru/20221215/suek-1838792359.html

СУЭК подтверждает лидерство в области устойчивого развития

СУЭК подтверждает лидерство в области устойчивого развития - РИА Новости, 15.12.2022

СУЭК подтверждает лидерство в области устойчивого развития

Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила лидерство в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на итоги заседания... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:22

2022-12-15T10:22

2022-12-15T10:22

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

сергей григорьев

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания подтвердила лидерство в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба СУЭК со ссылкой на итоги заседания Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, на котором были обнародованы результаты традиционных исследований РСПП, определяющие лидеров среди российских компаний в области устойчивого развития.В индексе ESG-индексе "Ответственность и открытость" СУЭК традиционно вошла в наивысшую группу А вместе с 17 другими российскими компаниями, в индексе "Устойчивое развитие" СУЭК также занимает высокие позиции, наравне с еще 11 компаниями. При этом компания показала позитивную динамику по сравнению с прошлым годом, поднявшись в более высокую рейтинговую группу."Для ответственного бизнеса сегодня устойчивое развитие - такая же неотъемлемая часть стратегии и повседневной деятельности, как производственная или финансовая. В этой области сегодня работают профессионалы высочайшего класса, накоплен огромный опыт, создано множество уникальных социальных технологий и практик. ESG-индексы и Рейтинг РСПП помогают постоянно повышать профессиональную планку, играют важную роль для дальнейшего углубления интеграции принципов устойчивого развития в российском бизнесе", - сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.Пресс-служба компании напоминает, что СУЭК на протяжении многих лет занимает ключевые позиции в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности: ESG-индексах и Рейтинге РСПП, входит в высшую категорию А+ рейтинга "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, неизменно побеждает в конкурсе "Лидеры российского бизнеса" РСПП, проектах "People Investor", "МедиаТЭК" и других. СУЭК в числе первых крупных российских компаний получила официальный статус "Партнёр национальных проектов" за вклад в реализацию национальных приоритетов в различных сферах.

https://ria.ru/20221130/reyting-1835214320.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев, российский союз промышленников и предпринимателей