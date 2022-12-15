https://ria.ru/20221215/sudno-1838787545.html
На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок
На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок - РИА Новости, 15.12.2022
На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок
Рыболовецкое судно, ранее севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:04
2022-12-15T10:04
2022-12-15T10:14
сахалин
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Рыболовецкое судно, ранее севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот, сообщил РИА Новости информированный источник."Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна", - сообщил собеседник агентства.Об инциденте РИА Новости ранее рассказал представитель экстренных служб, отметив, что экипаж эвакуацию не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Близ места ЧП есть еще одно рыболовецкое судно. Источник агентства сообщал, что судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра.
https://ria.ru/20221209/sudno-1837367024.html
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сахалин, происшествия
10:04 15.12.2022 (обновлено: 10:14 15.12.2022)
На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок
На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок, 13 членов экипажа пересели на плот
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Рыболовецкое судно, ранее севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна", - сообщил собеседник агентства.
Об инциденте РИА Новости ранее рассказал представитель экстренных служб, отметив, что экипаж эвакуацию не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Близ места ЧП есть еще одно рыболовецкое судно. Источник агентства сообщал, что судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра.