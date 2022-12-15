https://ria.ru/20221215/sudno-1838787545.html

На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок

На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок - РИА Новости, 15.12.2022

На Сахалине севшее на мель судно завалилось набок

Рыболовецкое судно, ранее севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:04

2022-12-15T10:04

2022-12-15T10:14

сахалин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834629258_0:88:928:610_1920x0_80_0_0_2b3b014631d164fcfe1fa3fa840324f9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Рыболовецкое судно, ранее севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот, сообщил РИА Новости информированный источник."Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна", - сообщил собеседник агентства.Об инциденте РИА Новости ранее рассказал представитель экстренных служб, отметив, что экипаж эвакуацию не запрашивал, сигнал SOS не подавал. Близ места ЧП есть еще одно рыболовецкое судно. Источник агентства сообщал, что судно село на мель из-за плохой видимости и сильного ветра.

https://ria.ru/20221209/sudno-1837367024.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, происшествия