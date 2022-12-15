https://ria.ru/20221215/sudno-1838772089.html

На Сахалине рыболовецкое судно село на мель

На Сахалине рыболовецкое судно село на мель - РИА Новости, 15.12.2022

На Сахалине рыболовецкое судно село на мель

Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:26

2022-12-15T08:26

2022-12-15T08:35

происшествия

сахалин

парамушир

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что экипаж судна в эвакуации не нуждается, сигнал SOS не подавал. Вблизи места происшествия находится еще одно рыболовецкое судно.В районе происшествия отмечается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

https://ria.ru/20221012/kapitan-1823502728.html

сахалин

парамушир

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, парамушир