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На Сахалине рыболовецкое судно село на мель - РИА Новости, 15.12.2022
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На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель - РИА Новости, 15.12.2022
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:35
происшествия
сахалин
парамушир
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что экипаж судна в эвакуации не нуждается, сигнал SOS не подавал. Вблизи места происшествия находится еще одно рыболовецкое судно.В районе происшествия отмечается сильный ветер с порывами до 25 м/с.
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происшествия, сахалин, парамушир
Происшествия, Сахалин, Парамушир
08:26 15.12.2022 (обновлено: 08:35 15.12.2022)
 
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель

Рыболовецкое судно село на мель у острова Парамушир, на нем находятся более десяти человек

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в медиабанкРыболовецкие суда
Рыболовецкие суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / В. Киселев
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Рыболовецкие суда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла посадка на мель рыболовецкого судна возле острова Парамушир, предварительно на борту 12-13 моряков", - сказал собеседник.
Он отметил, что экипаж судна в эвакуации не нуждается, сигнал SOS не подавал. Вблизи места происшествия находится еще одно рыболовецкое судно.
В районе происшествия отмечается сильный ветер с порывами до 25 м/с.
Сотрудник СК РФ выясняет обстоятельства посадки на мель речного судна Промерный-11 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ПроисшествияСахалинПарамушир
 
 
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