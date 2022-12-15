https://ria.ru/20221215/sudno-1838772089.html
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель - РИА Новости, 15.12.2022
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:26
2022-12-15T08:35
происшествия
сахалин
парамушир
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он отметил, что экипаж судна в эвакуации не нуждается, сигнал SOS не подавал. Вблизи места происшествия находится еще одно рыболовецкое судно.В районе происшествия отмечается сильный ветер с порывами до 25 м/с.
https://ria.ru/20221012/kapitan-1823502728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, парамушир
Происшествия, Сахалин, Парамушир
08:26 15.12.2022 (обновлено: 08:35 15.12.2022)
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
Рыболовецкое судно село на мель у острова Парамушир, на нем находятся более десяти человек
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно село на мель возле острова Парамушир на Сахалине, на борту находятся более 10 человек, экипаж в эвакуации не нуждается, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла посадка на мель рыболовецкого судна возле острова Парамушир, предварительно на борту 12-13 моряков", - сказал собеседник.
Он отметил, что экипаж судна в эвакуации не нуждается, сигнал SOS не подавал. Вблизи места происшествия находится еще одно рыболовецкое судно.
В районе происшествия отмечается сильный ветер с порывами до 25 м/с.