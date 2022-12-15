https://ria.ru/20221215/sud-1839007658.html
Шор раскритиковал власти Молдавии за намерение подать в суд на "Газпром"
Шор раскритиковал власти Молдавии за намерение подать в суд на "Газпром" - РИА Новости, 15.12.2022
Шор раскритиковал власти Молдавии за намерение подать в суд на "Газпром"
Лидер протестующей в Молдавии партии "Шор" Илан Шор подверг критике идею властей республики обратиться в суд против "Газпрома", призвав вместе этого сторонам... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:32
2022-12-15T20:32
2022-12-15T20:32
в мире
илан шор
молдавия
кишинев
газпром
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КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Лидер протестующей в Молдавии партии "Шор" Илан Шор подверг критике идею властей республики обратиться в суд против "Газпрома", призвав вместе этого сторонам сесть за стол переговоров.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны готовят обращение в суд против "Газпрома", обвиняя российский концерн в энергетическом кризисе из-за сокращения объема поставок природного газа. По его словам, республика намерена потребовать от "Газпрома" компенсации, поскольку властям пришлось сократить расходы для других секторов экономики и брать кредиты."Газпром" – единственный на сегодняшний день источник газа по разумной цене. И вместо того, чтобы заставить и унизить свой народ, которому пришлось влезать в долги, тратить больше денег, надо было сесть и договориться со стратегическим партнером", - заявил Шор в эфире телеканала Primul in Moldova.По его словам, у "Газпрома" есть не меньше претензий к "Молдовагазу" и правительству, чем у официального Кишинева к российской стороне."Уверен, что любое даже международное решение суда – это дешевый пиар. Результата не будет. В лучшем случае будем покупать газ в два раза дороже, а в худшем – нам его отключат. Вопрос – зачем? Если можно просто сесть и нормально договориться", – подчеркнул Шор.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html
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в мире, илан шор, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
В мире, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
Шор раскритиковал власти Молдавии за намерение подать в суд на "Газпром"
Оппозиционер Шор раскритиковал власти Молдавии за намерение подать в суд на "Газпром"
КИШИНЕВ, 15 дек - РИА Новости. Лидер протестующей в Молдавии партии "Шор" Илан Шор подверг критике идею властей республики обратиться в суд против "Газпрома", призвав вместе этого сторонам сесть за стол переговоров.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны готовят обращение в суд против "Газпрома", обвиняя российский концерн в энергетическом кризисе из-за сокращения объема поставок природного газа. По его словам, республика намерена потребовать от "Газпрома" компенсации, поскольку властям пришлось сократить расходы для других секторов экономики и брать кредиты.
"Газпром" – единственный на сегодняшний день источник газа по разумной цене. И вместо того, чтобы заставить и унизить свой народ, которому пришлось влезать в долги, тратить больше денег, надо было сесть и договориться со стратегическим партнером", - заявил Шор в эфире телеканала Primul in Moldova.
По его словам, у "Газпрома" есть не меньше претензий к "Молдовагазу
" и правительству, чем у официального Кишинева
к российской стороне.
"Уверен, что любое даже международное решение суда – это дешевый пиар. Результата не будет. В лучшем случае будем покупать газ в два раза дороже, а в худшем – нам его отключат. Вопрос – зачем? Если можно просто сесть и нормально договориться", – подчеркнул Шор.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.