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В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 15.12.2022
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В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы
В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 15.12.2022
В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы
Шестерых членов ОПГ, в том числе двух сотрудников полиции, приговорили к реальному сроку за незаконную организацию и проведение азартных игр на территории... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:35
2022-12-15T19:44
происшествия
россия
тульская область
тула
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Шестерых членов ОПГ, в том числе двух сотрудников полиции, приговорили к реальному сроку за незаконную организацию и проведение азартных игр на территории Тульской области, сообщили в СУ СК России по Тульской области."Доказательства, собранные следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, для вынесения приговора 6 участникам преступного сообщества, среди которых и двое бывших сотрудников полиции. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного частью 2, частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) частью 5, частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — сообщили на сайте СУ СК России по Тульской области.Правоохранители выяснили, что преступники занимались своей деятельностью с 2014 по 2019 год. За это время они получили прибыль более 147 миллионов рублей."Подсудимые сотрудники полиции, в свою очередь, используя должностное положение, осуществляли действия (в том числе связанные с предоставлением информации), направленные на придание внешнего вида законности совершаемых членами преступного сообщества действий", — добавили в СУСКе.Правоохранители добавили, что подсудимых приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 18 лет с ограничением свободы от 1 года до 1 года 6 месяцев. Двое фигурантов лишены специальных званий – майор полиции и лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 3 и 4 года соответственно.
https://ria.ru/20211217/mvd-1764196953.html
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происшествия, россия, тульская область, тула, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тульская область, Тула, Следственный комитет России (СК РФ)
19:35 15.12.2022 (обновлено: 19:44 15.12.2022)
 
В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы

В Туле шестерых членов ОПГ, в том числе двух полицейских, приговорили к лишению свободы

© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Fotolia / Africa Studio
Молоток судьи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Шестерых членов ОПГ, в том числе двух сотрудников полиции, приговорили к реальному сроку за незаконную организацию и проведение азартных игр на территории Тульской области, сообщили в СУ СК России по Тульской области.
"Доказательства, собранные следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, для вынесения приговора 6 участникам преступного сообщества, среди которых и двое бывших сотрудников полиции. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного частью 2, частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) частью 5, частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — сообщили на сайте СУ СК России по Тульской области.
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"Подсудимые сотрудники полиции, в свою очередь, используя должностное положение, осуществляли действия (в том числе связанные с предоставлением информации), направленные на придание внешнего вида законности совершаемых членами преступного сообщества действий", — добавили в СУСКе.
Правоохранители добавили, что подсудимых приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 18 лет с ограничением свободы от 1 года до 1 года 6 месяцев. Двое фигурантов лишены специальных званий – майор полиции и лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 3 и 4 года соответственно.
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