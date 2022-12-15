https://ria.ru/20221215/sud-1838828052.html

Саратовский суд оставил в силе ограничение доступа к браузеру Tor в России

Саратовский суд оставил в силе ограничение доступа к браузеру Tor в России - РИА Новости, 15.12.2022

Саратовский суд оставил в силе ограничение доступа к браузеру Tor в России

Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:03

2022-12-15T12:03

2022-12-15T12:14

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об ограничении доступа к браузеру Tor в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Tor - популярный инструмент для посещения теневого сегмента интернета, так называемого даркнета. Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.Владельцу сайта The Tor Project Inc. удалось добиться отмены этого решения, однако по итогам нового рассмотрения дела Ленинский районный суд Саратова удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России. Ответчик вновь обжаловал это решение в апелляционном порядке."Решение оставили в силе", - сказала собеседница агентства.Заместитель прокурора Саратовского района Роман Плюснин ранее пояснил РИА Новости, что требование прокуратуры об обязании компании Google LLC удалить из программного приложения Google Play программное приложение Tor Browser суд в Саратове выделил в отдельное производство. В Ленинском районном суде Саратова пояснили агентству, что выделенное дело решено передать на рассмотрение по подсудности в Замоскворецкий районный суд Москвы.Tor - программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

https://ria.ru/20220531/gugl-1792173416.html

https://ria.ru/20220722/tor-1804238733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, саратовский областной суд , саратов, общество