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Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 15.12.2022
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Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 15.12.2022
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:32
2022-12-15T13:20
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ."Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.
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хабаровск
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хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Происшествия
10:32 15.12.2022 (обновлено: 13:20 15.12.2022)
 
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Хабаровчанин получил 12,5 года колонии за госизмену после попытки передать Киеву данные

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкВячеслав Мамуков, обвиняемый в государственной измене, в апелляционном суде общей юрисдикции Хабаровска
Вячеслав Мамуков, обвиняемый в государственной измене, в апелляционном суде общей юрисдикции Хабаровска - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Вячеслав Мамуков, обвиняемый в государственной измене, в апелляционном суде общей юрисдикции Хабаровска
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ.
"Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".
Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.
Задержанный по подозрению в покушении на государственную измену в Республике Хакасия
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ХабаровскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
 
 
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