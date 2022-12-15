https://ria.ru/20221215/sud-1838795594.html
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 15.12.2022
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:32
2022-12-15T10:32
2022-12-15T13:20
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ."Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.
https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Происшествия
10:32 15.12.2022 (обновлено: 13:20 15.12.2022)
Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Хабаровчанин получил 12,5 года колонии за госизмену после попытки передать Киеву данные