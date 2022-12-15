https://ria.ru/20221215/sud-1838795594.html

Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 15.12.2022

Хабаровчанина осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:32

2022-12-15T10:32

2022-12-15T13:20

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ."Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.

https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html

хабаровск

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия