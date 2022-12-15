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В Ярославле студент колледжа умер на занятиях - РИА Новости, 15.12.2022
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В Ярославле студент колледжа умер на занятиях
В Ярославле студент колледжа умер на занятиях - РИА Новости, 15.12.2022
В Ярославле студент колледжа умер на занятиях
Следственные органы в Ярославле выясняют обстоятельства смерти 17-летнего студента колледжа на занятиях, сообщило СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:39
2022-12-15T13:39
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы в Ярославле выясняют обстоятельства смерти 17-летнего студента колледжа на занятиях, сообщило СУСК России по Ярославской области."Предварительно установлено, что несовершеннолетний имел хроническое заболевание. 15 декабря текущего года 17-летний студент пришел на учебные занятия в один из ярославских колледжей, где спустя некоторое время ему стало плохо, и вскоре наступила его смерть", - говорится в релизе.Идет доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, информирует СУСК, следователи опрашивают учащихся.
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область
13:39 15.12.2022
 
В Ярославле студент колледжа умер на занятиях

В Ярославле СК выясняет обстоятельства смерти студента колледжа на занятиях

© РИА НовостиСотрудник Следственого комитета
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости
Сотрудник Следственого комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы в Ярославле выясняют обстоятельства смерти 17-летнего студента колледжа на занятиях, сообщило СУСК России по Ярославской области.
"Предварительно установлено, что несовершеннолетний имел хроническое заболевание. 15 декабря текущего года 17-летний студент пришел на учебные занятия в один из ярославских колледжей, где спустя некоторое время ему стало плохо, и вскоре наступила его смерть", - говорится в релизе.
Идет доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, информирует СУСК, следователи опрашивают учащихся.
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