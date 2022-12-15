https://ria.ru/20221215/student-1838877721.html

В Ярославле студент колледжа умер на занятиях

В Ярославле студент колледжа умер на занятиях - РИА Новости, 15.12.2022

В Ярославле студент колледжа умер на занятиях

Следственные органы в Ярославле выясняют обстоятельства смерти 17-летнего студента колледжа на занятиях, сообщило СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:39

2022-12-15T13:39

2022-12-15T13:39

происшествия

ярославль

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы в Ярославле выясняют обстоятельства смерти 17-летнего студента колледжа на занятиях, сообщило СУСК России по Ярославской области."Предварительно установлено, что несовершеннолетний имел хроническое заболевание. 15 декабря текущего года 17-летний студент пришел на учебные занятия в один из ярославских колледжей, где спустя некоторое время ему стало плохо, и вскоре наступила его смерть", - говорится в релизе.Идет доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, информирует СУСК, следователи опрашивают учащихся.

https://ria.ru/20221215/inoagent-1838823304.html

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область