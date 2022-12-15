https://ria.ru/20221215/stenin-1838913709.html

Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина

Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина - РИА Новости, 15.12.2022

Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:26

2022-12-15T15:26

2022-12-15T15:53

андрей стенин

петр толстой

евгений ревенко

донбасс

россия

госдума рф

молодая гвардия единой россии

евгений попов

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине в Москве и возложили цветы, передает корреспондент РИА Новости.Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов."Очень печально, что есть такой день - День павших журналистов. Но то, что у нас есть такие журналисты, то, что наши военкоры - самые лучшие, наши телевизионные репортеры - самые лучшие, я уверен, ни у кого не вызывает сомнений. Правда прорвется, она найдет себе дорогу", - сказал Попов.Он добавил, что нужно ценить труд журналистов, помнить погибших и беречь правду.В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.В 2014 году российские журналисты погибли в Донбассе, исполняя свой профессиональный долг. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.

https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей стенин, петр толстой, евгений ревенко, донбасс, россия, госдума рф, молодая гвардия единой россии, евгений попов, политика