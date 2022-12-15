Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/stenin-1838913709.html
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина - РИА Новости, 15.12.2022
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:26
2022-12-15T15:53
андрей стенин
петр толстой
евгений ревенко
донбасс
россия
госдума рф
молодая гвардия единой россии
евгений попов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838912718_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_2bd4ac6560449f5daf801dcf23fe4d0e.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине в Москве и возложили цветы, передает корреспондент РИА Новости.Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов."Очень печально, что есть такой день - День павших журналистов. Но то, что у нас есть такие журналисты, то, что наши военкоры - самые лучшие, наши телевизионные репортеры - самые лучшие, я уверен, ни у кого не вызывает сомнений. Правда прорвется, она найдет себе дорогу", - сказал Попов.Он добавил, что нужно ценить труд журналистов, помнить погибших и беречь правду.В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.В 2014 году российские журналисты погибли в Донбассе, исполняя свой профессиональный долг. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838912718_379:0:3108:2047_1920x0_80_0_0_94df624ae9e96f4f768453224b0c1458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей стенин, петр толстой, евгений ревенко, донбасс, россия, госдума рф, молодая гвардия единой россии, евгений попов, политика
Андрей Стенин, Петр Толстой, Евгений Ревенко, Донбасс, Россия, Госдума РФ, Молодая гвардия Единой России, Евгений Попов, Политика
15:26 15.12.2022 (обновлено: 15:53 15.12.2022)
 
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина

Активисты МГЕР и депутаты Госдумы провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники церемонии возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Участники церемонии возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Участники церемонии возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине в Москве и возложили цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
"Очень печально, что есть такой день - День павших журналистов. Но то, что у нас есть такие журналисты, то, что наши военкоры - самые лучшие, наши телевизионные репортеры - самые лучшие, я уверен, ни у кого не вызывает сомнений. Правда прорвется, она найдет себе дорогу", - сказал Попов.
Он добавил, что нужно ценить труд журналистов, помнить погибших и беречь правду.
В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
В 2014 году российские журналисты погибли в Донбассе, исполняя свой профессиональный долг. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
Мужчина фотографирует портреты, нарисованные московскими художниками на акции в память журналистов, погибших в горячих точках - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 00:31
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
 
Андрей СтенинПетр ТолстойЕвгений РевенкоДонбассРоссияГосдума РФМолодая гвардия Единой РоссииЕвгений ПоповПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала