https://ria.ru/20221215/stenin-1838913709.html
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина - РИА Новости, 15.12.2022
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:26
2022-12-15T15:26
2022-12-15T15:53
андрей стенин
петр толстой
евгений ревенко
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россия
госдума рф
молодая гвардия единой россии
евгений попов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине в Москве и возложили цветы, передает корреспондент РИА Новости.Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов."Очень печально, что есть такой день - День павших журналистов. Но то, что у нас есть такие журналисты, то, что наши военкоры - самые лучшие, наши телевизионные репортеры - самые лучшие, я уверен, ни у кого не вызывает сомнений. Правда прорвется, она найдет себе дорогу", - сказал Попов.Он добавил, что нужно ценить труд журналистов, помнить погибших и беречь правду.В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.В 2014 году российские журналисты погибли в Донбассе, исполняя свой профессиональный долг. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.
https://ria.ru/20221215/zhurnalisty-1838252274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей стенин, петр толстой, евгений ревенко, донбасс, россия, госдума рф, молодая гвардия единой россии, евгений попов, политика
Андрей Стенин, Петр Толстой, Евгений Ревенко, Донбасс, Россия, Госдума РФ, Молодая гвардия Единой России, Евгений Попов, Политика
15:26 15.12.2022 (обновлено: 15:53 15.12.2022)
Депутаты Госдумы и МГЕР провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
Активисты МГЕР и депутаты Госдумы провели акцию у мемориальной доски в честь Стенина
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко и зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов провели акцию у мемориальной доски в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине в Москве и возложили цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Также у здания медиагруппы на Зубовском бульваре, 4 установили таблички с фотографиями погибших при исполнении обязанностей журналистов.
"Очень печально, что есть такой день - День павших журналистов. Но то, что у нас есть такие журналисты, то, что наши военкоры - самые лучшие, наши телевизионные репортеры - самые лучшие, я уверен, ни у кого не вызывает сомнений. Правда прорвется, она найдет себе дорогу", - сказал Попов.
Он добавил, что нужно ценить труд журналистов, помнить погибших и беречь правду.
В России
15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
В 2014 году российские журналисты погибли в Донбассе
, исполняя свой профессиональный долг. Шестого августа 2014 года в окрестностях населенного пункта Горняцкий близ города Снежное
в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Семнадцатого июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк
и звукооператор Антон Волошин
, а 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор Первого канала Анатолий Клян
. Все они были посмертно награждены орденом Мужества.