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Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/stantsiya-1838796793.html
Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ
Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ
Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела города украинскими войсками, подача воды сокращена на 40%, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:38
2022-12-15T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
стаханов
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела города украинскими войсками, подача воды сокращена на 40%, сообщила администрация города."В результате обстрела города произошло аварийное отключение энергоснабжения насосной станции. В Стаханове сокращена подача воды на 40%", - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.В ведомстве добавили, что водоснабжение будет возобновлено после восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 03.00 мск обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет.
https://ria.ru/20221206/krivoyrog-1836560365.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
стаханов
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в мире, жкх, стаханов, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Стаханов, Луганская Народная Республика
10:38 15.12.2022 (обновлено: 10:47 15.12.2022)
 
Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ

Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела, подача воды сокращена на 40%

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкРабочие насосной станции
Рабочие насосной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Рабочие насосной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела города украинскими войсками, подача воды сокращена на 40%, сообщила администрация города.
"В результате обстрела города произошло аварийное отключение энергоснабжения насосной станции. В Стаханове сокращена подача воды на 40%", - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 08:47Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге восстановили работу котельных и насосных станций
В ведомстве добавили, что водоснабжение будет возобновлено после восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 03.00 мск обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХСтахановЛуганская Народная Республика
 
 
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