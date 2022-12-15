https://ria.ru/20221215/stantsiya-1838796793.html

Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ

Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022

Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела ВСУ

Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела города украинскими войсками, подача воды сокращена на 40%, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:38

2022-12-15T10:38

2022-12-15T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

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стаханов

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Насосная станция в Стаханове в ЛНР обесточена из-за обстрела города украинскими войсками, подача воды сокращена на 40%, сообщила администрация города."В результате обстрела города произошло аварийное отключение энергоснабжения насосной станции. В Стаханове сокращена подача воды на 40%", - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.В ведомстве добавили, что водоснабжение будет возобновлено после восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 03.00 мск обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS, выпущено 10 ракет.

https://ria.ru/20221206/krivoyrog-1836560365.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

стаханов

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в мире, жкх, стаханов, луганская народная республика