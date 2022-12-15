https://ria.ru/20221215/srok-1838872459.html

Фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки" продлили срок задержания

Фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки" продлили срок задержания - РИА Новости, 15.12.2022

Фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки" продлили срок задержания

Химкинский суд Подмосковья в четверг продлил срок задержания начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова, проходящего по делу о пожаре в ТЦ... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:25

2022-12-15T13:25

2022-12-15T13:25

московская область (подмосковье)

россия

obi

пожар в тц "мега химки"

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья в четверг продлил срок задержания начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова, проходящего по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета."По ходатайству прокурора Александру Макарову был продлен срок задержания до 72 часов", - сказала собеседница агентства.Ранее были задержаны другие два сотрудника этой строительно-технической фирмы: прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов. Ходатайств в отношении них в суд пока не поступало, добавила Вдовцова.Фигуранты подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20221214/proisshestviya-1838522784.html

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), россия, obi, пожар в тц "мега химки", происшествия