Фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки" продлили срок задержания
Суд продлил срок задержания фигуранту дела о пожаре в торговом центре "Мега Химки"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра "МЕГА Химки"
Тушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра "МЕГА Химки". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья в четверг продлил срок задержания начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова, проходящего по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова.
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
"По ходатайству прокурора Александру Макарову был продлен срок задержания до 72 часов", - сказала собеседница агентства.
Ранее были задержаны другие два сотрудника этой строительно-технической фирмы: прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов. Ходатайств в отношении них в суд пока не поступало, добавила Вдовцова.
Фигуранты подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
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