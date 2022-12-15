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ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 15.12.2022
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
Российские войска за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:29
2022-12-15T15:29
2022-12-15T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС контрбатарейной борьбы производства США