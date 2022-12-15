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ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США - РИА Новости, 15.12.2022
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США
Российские войска за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:29
2022-12-15T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:29 15.12.2022
 
ВС России уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США

Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС контрбатарейной борьбы производства США

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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