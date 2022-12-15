https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838904235.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях российскими войсками за сутки уничтожены более 70 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:54

2022-12-15T14:54

2022-12-15T15:04

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луганская народная республика

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях российскими войсками за сутки уничтожены более 70 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республики. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп Украины контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная ЛНР. "Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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россия, безопасность, украина, луганская народная республика