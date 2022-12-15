https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838904235.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 15.12.2022
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях российскими войсками за сутки уничтожены более 70 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:54
2022-12-15T14:54
2022-12-15T15:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях российскими войсками за сутки уничтожены более 70 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республики. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп Украины контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная ЛНР. "Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Луганская Народная Республика
14:54 15.12.2022 (обновлено: 15:04 15.12.2022)
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 70 бойцов ВСУ