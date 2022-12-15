https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:30

2022-12-15T16:30

2022-12-15T16:30

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 декабря 2022 годаРоссийские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Заняты новые выгодные рубежи и позиции. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Марьинка освобождена на 80 процентов. На Купянском и Краснолиманском направлениях пресечены все попытки ВСУ контратаковать. На Южно-Донецком направлении нанесен удар по резервам противника.Ликвидированы 45 артиллерийских расчетов, 86 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, склад вооружения и спецтехники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, 11 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотников, 396 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7127 танков и других бронемашин, 3685 орудий полевой артиллерии и 7614 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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