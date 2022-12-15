https://ria.ru/20221215/soveschanie-1838957862.html
Мишустин сообщил, что совещание по развитию промышленности пройдет в январе
Мишустин сообщил, что совещание по развитию промышленности пройдет в январе - РИА Новости, 15.12.2022
Мишустин сообщил, что совещание по развитию промышленности пройдет в январе
Правительство РФ в январе планирует провести отдельное совещание по развитию проектов промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:10
2022-12-15T17:10
2022-12-15T17:10
экономика
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ в январе планирует провести отдельное совещание по развитию проектов промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.Во время совещания Мишустин отметил, что правительство ставит задачу увеличить вложения и поддержать инвестиции в новые технологичные проекты в промышленности до 10 триллионов рублей. В настоящий момент кабмин вместе с ВЭБ.РФ прорабатывает правила механизма поручительств, чтобы сбалансировать риски при реализации проектов между бизнесом и государством."Сейчас очень важно сфокусировать максимальное количество ресурсов на решении этой задачи, средства туда нужны. Государство сделало все необходимое для этого. Поэтому этот проект мы будем держать на личном контроле, вам докладывать Владимир Владимирович. И в январе собираемся проводить отдельное совещание на эту тему по всем ресурсам", - сказал Мишустин Путину.
https://ria.ru/20221215/soveschanie-1838949428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, михаил мишустин, россия
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин сообщил, что совещание по развитию промышленности пройдет в январе
Мишустин: совещание по развитию проектов промышленности пройдет в январе
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ в январе планирует провести отдельное совещание по развитию проектов промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
Во время совещания Мишустин отметил, что правительство ставит задачу увеличить вложения и поддержать инвестиции в новые технологичные проекты в промышленности до 10 триллионов рублей. В настоящий момент кабмин вместе с ВЭБ.РФ прорабатывает правила механизма поручительств, чтобы сбалансировать риски при реализации проектов между бизнесом и государством.
"Сейчас очень важно сфокусировать максимальное количество ресурсов на решении этой задачи, средства туда нужны. Государство сделало все необходимое для этого. Поэтому этот проект мы будем держать на личном контроле, вам докладывать Владимир Владимирович. И в январе собираемся проводить отдельное совещание на эту тему по всем ресурсам", - сказал Мишустин Путину.