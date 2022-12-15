https://ria.ru/20221215/soveschanie-1838949428.html
Путин предложил провести в феврале совещание по социальному развитию
Путин предложил провести в феврале совещание по социальному развитию - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил провести в феврале совещание по социальному развитию
Президент России Владимир Путин предложил в феврале провести совещание по вопросам демографии, чтобы обсудить меры по улучшению ситуации. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:47
2022-12-15T16:47
2022-12-15T17:20
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в феврале провести совещание по вопросам демографии, чтобы обсудить меры по улучшению ситуации."Надо обратить внимание на регионы, в которых складывается такая ситуация, на которую мы обязаны просто обращать особое внимание – Смоленская область, Ленинградская, Рязанская, Пензенская, республика Мордовия… Нужно посмотреть, почему там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране, что является причиной. Соседние регионы - там более-менее прилично, а в этих почему-то сбои", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства добавил, что с учетом проведенного анализа и выработанных предложений необходимо обсудить вопрос."Мы уже несколько раз переносили... Но примерно?" - спросил Путин вице-премьера Татьяну Голикову. Она предложила март, но президента этот срок не устроил. "Долговато как-то... Давайте хотя бы на февраль", - сказал Путин, после чего получил положительный ответ, но с оговоркой, что после обсуждения может потребоваться доработка вопросов. "Хорошо, давайте в феврале соберемся", - сказал Путин, добавив, что при необходимости встреча будет проведена еще раз.
https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
16:47 15.12.2022 (обновлено: 17:20 15.12.2022)
Путин предложил провести в феврале совещание по социальному развитию
Президент Путин предложил провести в феврале совещание по социальному развитию