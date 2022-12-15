https://ria.ru/20221215/sotrudnichestvo-1838939954.html

Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией

Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 15.12.2022

Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией

Власти Ленинградской области и Республики Белоруссия обсудили перспективные направления взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:32

2022-12-15T16:32

2022-12-15T16:32

ленинградская область

александр дрозденко

александр турчинов

николай снопков

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Республики Белоруссия обсудили перспективные направления взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях и подписали документы о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сферах образования, культуры и молодежной политики, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Налаживание связейДелегации из Минской области Республики Белоруссия под председательством главы Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина посетила Ленобласти с двухдневным визитом. В течение этого времени руководство двух регионов приняло участие в большой деловой программе. Они посетили несколько промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры и образования 47 региона, а также заключили ряд соглашений."Время показывает настоящих союзников. Белоруссия — наш стратегический и ключевой партнёр. Сегодня, на фоне санкционного давления, поддержка соседей особенно важна. Мы сейчас для себя заново открываем Белоруссию. Многое из того, что мы закупали в дальнем зарубежье, производит Белоруссия. Мы рассчитываем на поддержку соседей в решении задач по импортозамещению: поставки сырья, комплектующих, техники, оборудования. Мы также готовы предоставить белорусскими партнёрам высвобождающиеся после ухода западных компаний производственные площади. Сегодня время открывает для нас новые возможности и перспективы", - заявил Дрозденко.Глава региона отметил, что у России и Белоруссии, Ленинградской и Минской областей, давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в соглашениях.На встрече представители двух регионов подписали документы о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сферах образования, культуры и молодежной политики. Меморандумы о сотрудничестве заключены между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета, между комитетом по культуре и туризму Ленинградской области и главным управлением культуры Минского облисполкома."Подписаны соглашения между администрацией Ломоносовского района Ленинградской области и Смолевичским районным исполнительным комитетом Минской области, между Ленинградским областным Ресурсным добровольческим центром и главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома, между Агентством экономического развития Ленинградской области и администрацией свободной экономической зоны "Минск", — добавили в пресс-службе областной администрации.Крепкая дружбаПо итогам трех кварталов 2022 года торговый оборот Ленинградской области с Белоруссией составил 346,3 миллиона долларов, по сравнению с 2021 годом торговый оборот увеличился на 17,5%.Таких результатов удалось достичь благодаря плотной работе Ленобласти и республики, которая ведется уже много лет. И этот год не стал исключением и как никогда был богат на события. Так, в феврале текущего года заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко, вице-губернатор по внутренней политике региона Анна Данилюк посетили Минск и встретились с первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым. В рамках деловой поездки чиновники обсудили перспективы торгово-экономических связей, а также посетили ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", где ознакомились с современным производством по глубокой переработке зерна для комбикормов и образцами белорусских кормов в целях их тестирования в рыбоводных хозяйствах Ленинградской области. Также делегация осмотрела производственные площадки машиностроительной компании ОАО "Амкодор".В первые дни лета Белоруссию посетил лично губернатор Дрозденко, который встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Главы обсудили вопросы расширения сотрудничества в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, агропромышленного комплекса, машиностроения и логистики. На встрече с премьер-министром республики Романом Головченко были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, перспективы увеличения товарооборота и кооперации. С первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым были подписаны протокол и план реализации соглашения между Могилевским облисполкомом и правительством Ленинградской области о сотрудничестве на 2022-2024 годы."Соглашение предполагает различные мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях", - уточнили в пресс-службе областной администрации добавив, что были заключены соглашения о взаимодействии между белорусским Институтом экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского и Управлением ветеринарии Ленинградской области и многое другое.За взаимоподдержкуВажной точкой сотрудничества является строительство белорусской компанией новой школы на 825 мест в Новоселье Ленинградской области. Социальный объект должна построить белорусская компания в рамках соглашения с правительством Ленинградской области. В июне сторонами был подписан и зарегистрирован договор аренды земельного участка, выдано разрешение на проведение земляных работ для строительства школы в Ломоносовском районе."Срок окончания строительства определен 2024 годом", — заметили в пресс-службе.Кроме того, до 2024 года Леноблводоканал планирует заключить договоры на поставку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию еще 73 станций водоочистных сооружений и 26 станций канализационных очистных, произведенных в республике."В перспективе это позволит существенно увеличить долю жителей, обеспеченных качественной питьевой водой, предотвратить сброс неочищенных стоков на рельеф и в водные объекты Ладожского озера, реки Невы и Финского залива", — уточнили в обладминистрации.Помимо этого, власти Ленобласти и Белоруссии на Петербургском международном экономическом форуме подписали "дорожную карту". Документ, кроме традиционных направлений сотрудничества в сферах автотранспорта, лифтового хозяйства, оборудования для очистки воды, селекции растений и племенного животноводства, предполагает развитие научно-технической и производственной кооперации между предприятиями приборостроения и радиоэлектроники дух стран по поставкам приборов, элементной базы, комплектующих узлов и деталей. Также планируются обмены в культурной сфере, участие представителей Республики Белоруссии в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского, молодежном форуме "Ладога", мероприятиях Всероссийской акции "Вахта памяти" в Ленинградской области.

https://ria.ru/20221125/sotrudnichestvo-1834212760.html

https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835891252.html

https://ria.ru/20221111/lenoblast-1830732644.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, александр турчинов, николай снопков, белоруссия