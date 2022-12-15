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В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки

В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки - РИА Новости, 15.12.2022

В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки

Следователи завели уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую в забайкальском селе Хадакта напали собаки, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:01

2022-12-15T11:01

2022-12-15T11:01

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забайкальский край

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ЧИТА, 15 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую в забайкальском селе Хадакта напали собаки, сообщается на сайте СУСК по региону."По данным следствия, 14 декабря 2022 года поздним вечером 68-летняя женщина, жительница села Хадакта, пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи", - говорится в сообщении.Уточняется, что тело женщины было обнаружено 15 декабря около 9.30 (3.30 мск). Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221213/zhivotnye-1838145509.html

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происшествия, россия, забайкальский край