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В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки - РИА Новости, 15.12.2022
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В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки
В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки - РИА Новости, 15.12.2022
В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки
Следователи завели уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую в забайкальском селе Хадакта напали собаки, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:01
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происшествия
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 15 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую в забайкальском селе Хадакта напали собаки, сообщается на сайте СУСК по региону."По данным следствия, 14 декабря 2022 года поздним вечером 68-летняя женщина, жительница села Хадакта, пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи", - говорится в сообщении.Уточняется, что тело женщины было обнаружено 15 декабря около 9.30 (3.30 мск). Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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забайкальский край
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происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
11:01 15.12.2022
 
В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки

В Забайкалье возбудили дело после смерти женщины, на которую напали собаки в селе Хадакта

© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Немецкая овчарка. Архивное фото
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ЧИТА, 15 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели 68-летней женщины, на которую в забайкальском селе Хадакта напали собаки, сообщается на сайте СУСК по региону.
"По данным следствия, 14 декабря 2022 года поздним вечером 68-летняя женщина, жительница села Хадакта, пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело женщины было обнаружено 15 декабря около 9.30 (3.30 мск). Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования. Установлены и допрошены владельцы собак, другие жители села. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:00
"Убить всех собак". Что известно о громком скандале в Якутске
 
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