https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html

Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем

Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем - РИА Новости, 15.12.2022

Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:31

2022-12-15T19:31

2022-12-15T21:25

специальная военная операция на украине

безопасность

рамзан кадыров

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском районе ДНР."Хроники СВО. Уничтожение нацистов на соледарском направлении. Воины спецназа "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом Управления Народной милиции ЛНР успешно ликвидировали двух представителей украинских и натовских сил точным снайперским огнем", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀Он добавил, что российские бойцы держат противника "на прицеле". "Так и будет до полной победы России!" - написал глава Чечни.

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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безопасность, рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика