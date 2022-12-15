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Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html
Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем
Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем - РИА Новости, 15.12.2022
Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:31
2022-12-15T21:25
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском районе ДНР."Хроники СВО. Уничтожение нацистов на соледарском направлении. Воины спецназа "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом Управления Народной милиции ЛНР успешно ликвидировали двух представителей украинских и натовских сил точным снайперским огнем", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀Он добавил, что российские бойцы держат противника "на прицеле". "Так и будет до полной победы России!" - написал глава Чечни.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html
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безопасность, рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
19:31 15.12.2022 (обновлено: 21:25 15.12.2022)
 
Кадыров показал кадры с уничтожением двух бойцов ВСУ снайперским огнем

Кадыров показал кадры с уничтожением двух украинских военных снайперским огнем

© РИА Новости / Иван РодионовСнайпер на позиции во время специальной военной операции на Украине
Снайпер на позиции во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Снайпер на позиции во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в Артемовском районе ДНР.
"Хроники СВО. Уничтожение нацистов на соледарском направлении. Воины спецназа "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом Управления Народной милиции ЛНР успешно ликвидировали двух представителей украинских и натовских сил точным снайперским огнем", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ⠀
Он добавил, что российские бойцы держат противника "на прицеле". "Так и будет до полной победы России!" - написал глава Чечни.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:30Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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