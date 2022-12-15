https://ria.ru/20221215/smartfon-1838753516.html
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону - РИА Новости, 15.12.2022
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:12
2022-12-15T02:12
2022-12-15T02:12
технологии
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству "Прайм", как уберечь свой гаджет от поломки в неожиданном месте.По словам эксперта, попадания пыли в порт можно избежать, если чистить разъем каждые два-три месяца. Он подчеркнул, что выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта. Таким образом можно вытащить из разъема налет и грязь, заключил инженер.
https://ria.ru/20221210/smartfon-1837682434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
Эксперт Новиков назвал одним из наиболее уязвимых мест смартфона порт для зарядки