https://ria.ru/20221215/smartfon-1838753516.html

Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону

Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону - РИА Новости, 15.12.2022

Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону

Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:12

2022-12-15T02:12

2022-12-15T02:12

технологии

россия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству "Прайм", как уберечь свой гаджет от поломки в неожиданном месте.По словам эксперта, попадания пыли в порт можно избежать, если чистить разъем каждые два-три месяца. Он подчеркнул, что выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта. Таким образом можно вытащить из разъема налет и грязь, заключил инженер.

https://ria.ru/20221210/smartfon-1837682434.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия