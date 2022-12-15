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Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону - РИА Новости, 15.12.2022
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Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону - РИА Новости, 15.12.2022
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:12
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технологии
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству "Прайм", как уберечь свой гаджет от поломки в неожиданном месте.По словам эксперта, попадания пыли в порт можно избежать, если чистить разъем каждые два-три месяца. Он подчеркнул, что выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта. Таким образом можно вытащить из разъема налет и грязь, заключил инженер.
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технологии, россия
Технологии, Россия
02:12 15.12.2022
 
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону

Эксперт Новиков назвал одним из наиболее уязвимых мест смартфона порт для зарядки

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон iPhone
Смартфон iPhone - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон iPhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки. Ведущий инженер компании "Сервионика" Николай Новиков объяснил агентству "Прайм", как уберечь свой гаджет от поломки в неожиданном месте.
По словам эксперта, попадания пыли в порт можно избежать, если чистить разъем каждые два-три месяца. Он подчеркнул, что выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 08:43
Эксперт рассказал, что нужно делать при падении смартфона в сугроб
Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта. Таким образом можно вытащить из разъема налет и грязь, заключил инженер.
 
ТехнологииРоссия
 
 
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