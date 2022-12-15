https://ria.ru/20221215/simvolika-1838890952.html

Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным

Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным - РИА Новости, 15.12.2022

Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным

Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:20

2022-12-15T14:20

2022-12-15T14:25

в мире

швейцария

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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими препятствиями, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии."Министерство юстиции приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнется со значительными юридическими и редакционными препятствиями", - сказано документе.Ведомство напоминает, что в настоящее время в Швейцарии наказуемо по федеральному законодательству только желание распространять нацистскую или расистскую идеологию, лицо, носящее нацистскую символику публично без намерения убедить прохожих в своей идеологии, не может быть наказано.В швейцарском законодательстве кантоны могут запретить эти символы в силу своей компетенции в полицейских вопросах и оштрафовать за их использование."Опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария