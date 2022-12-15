Рейтинг@Mail.ru
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/simvolika-1838890952.html
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным - РИА Новости, 15.12.2022
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:20
2022-12-15T14:25
в мире
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими препятствиями, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии."Министерство юстиции приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнется со значительными юридическими и редакционными препятствиями", - сказано документе.Ведомство напоминает, что в настоящее время в Швейцарии наказуемо по федеральному законодательству только желание распространять нацистскую или расистскую идеологию, лицо, носящее нацистскую символику публично без намерения убедить прохожих в своей идеологии, не может быть наказано.В швейцарском законодательстве кантоны могут запретить эти символы в силу своей компетенции в полицейских вопросах и оштрафовать за их использование."Опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария
В мире, Швейцария
14:20 15.12.2022 (обновлено: 14:25 15.12.2022)
 
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным

Минюст Швейцарии: запрет нацистской символики столкнется с юридическими препятствиями

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими препятствиями, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Министерство юстиции приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнется со значительными юридическими и редакционными препятствиями", - сказано документе.
Ведомство напоминает, что в настоящее время в Швейцарии наказуемо по федеральному законодательству только желание распространять нацистскую или расистскую идеологию, лицо, носящее нацистскую символику публично без намерения убедить прохожих в своей идеологии, не может быть наказано.
В швейцарском законодательстве кантоны могут запретить эти символы в силу своей компетенции в полицейских вопросах и оштрафовать за их использование.
"Опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие", - добавляется в документе.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:03
Американцы назвали призыв Украины запретить российскую культуру нацистским
 
В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала