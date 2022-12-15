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Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным - РИА Новости, 15.12.2022
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:20
2022-12-15T14:20
2022-12-15T14:25
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими препятствиями, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии."Министерство юстиции приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнется со значительными юридическими и редакционными препятствиями", - сказано документе.Ведомство напоминает, что в настоящее время в Швейцарии наказуемо по федеральному законодательству только желание распространять нацистскую или расистскую идеологию, лицо, носящее нацистскую символику публично без намерения убедить прохожих в своей идеологии, не может быть наказано.В швейцарском законодательстве кантоны могут запретить эти символы в силу своей компетенции в полицейских вопросах и оштрафовать за их использование."Опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, швейцария
14:20 15.12.2022 (обновлено: 14:25 15.12.2022)
Швейцария считает полный запрет нацистской символики слишком сложным
Минюст Швейцарии: запрет нацистской символики столкнется с юридическими препятствиями
ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости.
Министерство юстиции Швейцарии считает, что полный запрет нацистской символики в принципе возможен, но такой закон столкнется со значительными юридическими препятствиями, говорится в опубликованном заявлении
на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Министерство юстиции приходит к выводу, что прямой запрет на использование нацистской и расистской символики в принципе возможен, но что создание нового стандарта столкнется со значительными юридическими и редакционными препятствиями", - сказано документе.
Ведомство напоминает, что в настоящее время в Швейцарии наказуемо по федеральному законодательству только желание распространять нацистскую или расистскую идеологию, лицо, носящее нацистскую символику публично без намерения убедить прохожих в своей идеологии, не может быть наказано.
В швейцарском законодательстве кантоны могут запретить эти символы в силу своей компетенции в полицейских вопросах и оштрафовать за их использование.
"Опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие", - добавляется в документе.