https://ria.ru/20221215/siemens-1838951106.html

Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта

Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта - РИА Новости, 15.12.2022

Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта

Восстановление санкций Канады в отношении турбин для "Северного потока" затронет их экспорт, а не ремонт, сообщил РИА Новости представитель компании Siemens. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:52

2022-12-15T16:52

2022-12-15T16:52

санкции

санкции в отношении россии

северный поток

siemens

канада

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россия

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Восстановление санкций Канады в отношении турбин для "Северного потока" затронет их экспорт, а не ремонт, сообщил РИА Новости представитель компании Siemens.Он подчеркнул, что в Монреале, откуда правительство Канады ранее по просьбе Германии, приостановив действие санкций, позволило вернуть ремонтировавшиеся турбины, их больше нет.В Канаде ранее объявили, что страна восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств". Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838856550.html

канада

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, северный поток, siemens, канада, экономика, россия, в мире