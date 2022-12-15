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Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта - РИА Новости, 15.12.2022
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Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта
Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта - РИА Новости, 15.12.2022
Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта
Восстановление санкций Канады в отношении турбин для "Северного потока" затронет их экспорт, а не ремонт, сообщил РИА Новости представитель компании Siemens. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:52
2022-12-15T16:52
санкции
санкции в отношении россии
северный поток
siemens
канада
экономика
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Восстановление санкций Канады в отношении турбин для "Северного потока" затронет их экспорт, а не ремонт, сообщил РИА Новости представитель компании Siemens.Он подчеркнул, что в Монреале, откуда правительство Канады ранее по просьбе Германии, приостановив действие санкций, позволило вернуть ремонтировавшиеся турбины, их больше нет.В Канаде ранее объявили, что страна восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств". Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.
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санкции, санкции в отношении россии, северный поток, siemens, канада, экономика, россия, в мире
Санкции, Санкции в отношении России, Северный поток, Siemens, Канада, Экономика, Россия, В мире
16:52 15.12.2022
 
Siemens: санкции Канады против турбин касаются экспорта, а не ремонта

Siemens: санкции Канады против турбин для "Северного потока" затронут экспорт, а не ремонт

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Восстановление санкций Канады в отношении турбин для "Северного потока" затронет их экспорт, а не ремонт, сообщил РИА Новости представитель компании Siemens.
"Насколько я понимаю, речь идет не о разрешении на техническое обслуживание, а об экспорте турбин", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в Монреале, откуда правительство Канады ранее по просьбе Германии, приостановив действие санкций, позволило вернуть ремонтировавшиеся турбины, их больше нет.
В Канаде ранее объявили, что страна восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств". Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.
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