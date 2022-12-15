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В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 15.12.2022
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:16
2022-12-15T06:16
2022-12-15T06:16
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
хайнц-кристиан штрахе
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе) Эрдогане пытается посредничать. Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестокой войны на Украине", - заявил он.По словам Штрахе, шанс на достижение мирного договора есть при условии, что "эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе", а также "если поставки оружия на Украину будут остановлены". Он призвал все стороны проявить "готовность искать всерьез путь к переговорам".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Хайнц-Кристиан Штрахе, Украина, США, Австрия, НАТО
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: у США и Европы нет мирных инициатив для Украины