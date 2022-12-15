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В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 15.12.2022
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине
У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:16
2022-12-15T06:16
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
хайнц-кристиан штрахе
украина
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австрия
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе) Эрдогане пытается посредничать. Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестокой войны на Украине", - заявил он.По словам Штрахе, шанс на достижение мирного договора есть при условии, что "эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе", а также "если поставки оружия на Украину будут остановлены". Он призвал все стороны проявить "готовность искать всерьез путь к переговорам".
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в мире, цены на нефть, хайнц-кристиан штрахе, украина, сша, австрия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Хайнц-Кристиан Штрахе, Украина, США, Австрия, НАТО
06:16 15.12.2022
 
В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: у США и Европы нет мирных инициатив для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе) Эрдогане пытается посредничать. Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестокой войны на Украине", - заявил он.
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Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
По словам Штрахе, шанс на достижение мирного договора есть при условии, что "эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе", а также "если поставки оружия на Украину будут остановлены". Он призвал все стороны проявить "готовность искать всерьез путь к переговорам".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьХайнц-Кристиан ШтрахеУкраинаСШААвстрияНАТО
 
 
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