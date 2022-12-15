https://ria.ru/20221215/shtrakhe-1838764442.html

В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине

В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 15.12.2022

В Австрии заявили, что у Запада нет мирных инициатив по Украине

У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:16

2022-12-15T06:16

2022-12-15T06:16

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

хайнц-кристиан штрахе

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нато

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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. У США и Европы нет мирных инициатив для Украины, урегулирование конфликта имеет шанс при выполнении ряда условий, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьезной и искренне желанной мирной инициативы. Турция при (президенте Тайипе) Эрдогане пытается посредничать. Но, к сожалению, у некоторых есть интерес или также выгода от жестокой войны на Украине", - заявил он.По словам Штрахе, шанс на достижение мирного договора есть при условии, что "эту прокси-войну на Украине затормозят (находящиеся) на заднем плане крупные игроки, такие, как США и их союзники по НАТО в Европе", а также "если поставки оружия на Украину будут остановлены". Он призвал все стороны проявить "готовность искать всерьез путь к переговорам".

https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html

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сша

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в мире, цены на нефть, хайнц-кристиан штрахе, украина, сша, австрия, нато