Рейтинг@Mail.ru
Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/sholts-1838802139.html
Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев
Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев - РИА Новости, 15.12.2022
Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:56
2022-12-15T15:29
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
нато
бундестаг германии
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_0:135:3400:2048_1920x0_80_0_0_0accffe1da87ba7b838d3e98d0b6bfd4.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не сработал. "Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало", — сыронизировал пользователь. "Санкции против России сильно отражаются на нас. У НАТО уже заканчиваются боеприпасы, и они могут поставлять Украине только устаревшую технику. А отключения электричества грозят всей Европе. Чего еще Путину желать?" — поддержал другой. "Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности", — отметил третий. "Ему следует меньше заботиться о России и больше о Германии. Экономика Германии понесла огромный ущерб из-за его мер", — возмутился еще один комментатор. "К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает", — заключили читатели. Накануне, выступая в бундестаге, канцер Германии заявил, что российский лидер принципиально просчитался, и пообещал, что Европа продолжит поддерживать Украину. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самой Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.Владимир Путин не раз подчеркивал, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html
https://ria.ru/20221215/patriot-1838689553.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_1397:545:3400:2048_1920x0_80_0_0_ff2ae57286373858ce11d919e2d6be40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, олаф шольц, германия, россия, нато, бундестаг германии, европа, в мире
Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Россия, НАТО, Бундестаг Германии, Европа, В мире
10:56 15.12.2022 (обновлено: 15:29 15.12.2022)
 
Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев

Читатели Welt раскритиковали слова канцлера Германии Шольца о планах Путина по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не сработал.
"Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало", — сыронизировал пользователь.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 08:40
Во Франции резко ответили Макрону, оскорбившему Россию
"Санкции против России сильно отражаются на нас. У НАТО уже заканчиваются боеприпасы, и они могут поставлять Украине только устаревшую технику. А отключения электричества грозят всей Европе. Чего еще Путину желать?" — поддержал другой.
"Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности", — отметил третий.
"Ему следует меньше заботиться о России и больше о Германии. Экономика Германии понесла огромный ущерб из-за его мер", — возмутился еще один комментатор.
"К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает", — заключили читатели.
Накануне, выступая в бундестаге, канцер Германии заявил, что российский лидер принципиально просчитался, и пообещал, что Европа продолжит поддерживать Украину.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самой Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 08:00
"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины
 
Владимир ПутинОлаф ШольцГерманияРоссияНАТОБундестаг ГерманииЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала