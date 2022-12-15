https://ria.ru/20221215/sholts-1838802139.html

Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев

Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев - РИА Новости, 15.12.2022

Высказывание Шольца о планах Путина шокировало немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:56

2022-12-15T10:56

2022-12-15T15:29

владимир путин

олаф шольц

германия

россия

нато

бундестаг германии

европа

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не сработал. "Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало", — сыронизировал пользователь. "Санкции против России сильно отражаются на нас. У НАТО уже заканчиваются боеприпасы, и они могут поставлять Украине только устаревшую технику. А отключения электричества грозят всей Европе. Чего еще Путину желать?" — поддержал другой. "Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности", — отметил третий. "Ему следует меньше заботиться о России и больше о Германии. Экономика Германии понесла огромный ущерб из-за его мер", — возмутился еще один комментатор. "К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает", — заключили читатели. Накануне, выступая в бундестаге, канцер Германии заявил, что российский лидер принципиально просчитался, и пообещал, что Европа продолжит поддерживать Украину. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самой Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.Владимир Путин не раз подчеркивал, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html

https://ria.ru/20221215/patriot-1838689553.html

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владимир путин, олаф шольц, германия, россия, нато, бундестаг германии, европа, в мире