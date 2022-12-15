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Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров
Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:04
2022-12-15T17:05
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России."У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, постоянно тоже об этом говорим, о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
17:04 15.12.2022 (обновлено: 17:05 15.12.2022)
 
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров

Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров, открывать такие школы в других регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России.
"У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, постоянно тоже об этом говорим, о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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