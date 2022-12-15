https://ria.ru/20221215/shkoly-1838955195.html
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров
Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:04
2022-12-15T17:04
2022-12-15T17:05
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России."У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, постоянно тоже об этом говорим, о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
17:04 15.12.2022 (обновлено: 17:05 15.12.2022)
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров
Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров, открывать такие школы в других регионах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России.
"У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, постоянно тоже об этом говорим, о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.