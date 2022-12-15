https://ria.ru/20221215/shkoly-1838955195.html

Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров

Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров - РИА Новости, 15.12.2022

Путин предложил тиражировать опыт школ-лидеров

Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:04

2022-12-15T17:04

2022-12-15T17:05

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил тиражировать опыт российских школ-лидеров и на их базе создавать новые школы в других регионах России."У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, постоянно тоже об этом говорим, о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/council-1838930361.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование