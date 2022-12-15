https://ria.ru/20221215/shkolniki-1838972207.html
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах - РИА Новости, 15.12.2022
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах
Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:55
2022-12-15T17:55
2022-12-15T17:59
россия
украина
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с государственными символами, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Мы как система образования... будем делать все, чтобы и флаг и гимн были в сердце, чтобы при звуках музыки гимна слова сразу приходили на память. Я думаю, что в ближайшее время мы и флаг, и гимн вернем и будем выступать (на международных школьных олимпиадах - ред.) с нашими национальными символами", - сказала она на встрече с тренерами национальных сборных команд.Российским сборным командам запретили участвовать в ряде международных олимпиадах под национальным флагом, а также исполнять государственный гимн из-за ситуации на Украине. В настоящее время это участие разрешено только под нейтральным флагом.
https://ria.ru/20221214/kravtsov-1838695834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Украина, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
17:55 15.12.2022 (обновлено: 17:59 15.12.2022)
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах
Минпросвещения: российским школьникам могут вернуть флаг на выступлениях на олимпиадах
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с государственными символами, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"Мы как система образования... будем делать все, чтобы и флаг и гимн были в сердце, чтобы при звуках музыки гимна слова сразу приходили на память. Я думаю, что в ближайшее время мы и флаг, и гимн вернем и будем выступать (на международных школьных олимпиадах - ред.) с нашими национальными символами", - сказала она на встрече с тренерами национальных сборных команд.
Российским сборным командам запретили участвовать в ряде международных олимпиадах под национальным флагом, а также исполнять государственный гимн из-за ситуации на Украине
. В настоящее время это участие разрешено только под нейтральным флагом.