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Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах - РИА Новости, 15.12.2022
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Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах - РИА Новости, 15.12.2022
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах
Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:55
2022-12-15T17:59
россия
украина
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с государственными символами, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Мы как система образования... будем делать все, чтобы и флаг и гимн были в сердце, чтобы при звуках музыки гимна слова сразу приходили на память. Я думаю, что в ближайшее время мы и флаг, и гимн вернем и будем выступать (на международных школьных олимпиадах - ред.) с нашими национальными символами", - сказала она на встрече с тренерами национальных сборных команд.Российским сборным командам запретили участвовать в ряде международных олимпиадах под национальным флагом, а также исполнять государственный гимн из-за ситуации на Украине. В настоящее время это участие разрешено только под нейтральным флагом.
https://ria.ru/20221214/kravtsov-1838695834.html
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россия, украина, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Украина, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
17:55 15.12.2022 (обновлено: 17:59 15.12.2022)
 
Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах

Минпросвещения: российским школьникам могут вернуть флаг на выступлениях на олимпиадах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкШкольники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с государственными символами, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"Мы как система образования... будем делать все, чтобы и флаг и гимн были в сердце, чтобы при звуках музыки гимна слова сразу приходили на память. Я думаю, что в ближайшее время мы и флаг, и гимн вернем и будем выступать (на международных школьных олимпиадах - ред.) с нашими национальными символами", - сказала она на встрече с тренерами национальных сборных команд.
Российским сборным командам запретили участвовать в ряде международных олимпиадах под национальным флагом, а также исполнять государственный гимн из-за ситуации на Украине. В настоящее время это участие разрешено только под нейтральным флагом.
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РоссияУкраинаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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