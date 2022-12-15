https://ria.ru/20221215/shkolniki-1838972207.html

Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах

Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах - РИА Новости, 15.12.2022

Российским школьникам могут вернуть флаг и гимн на олимпиадах

Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:55

2022-12-15T17:55

2022-12-15T17:59

россия

украина

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минпросвещения России рассчитывает на то, что в ближайшее время российская сборная возобновит выступления на международных олимпиадах школьников с государственными символами, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева."Мы как система образования... будем делать все, чтобы и флаг и гимн были в сердце, чтобы при звуках музыки гимна слова сразу приходили на память. Я думаю, что в ближайшее время мы и флаг, и гимн вернем и будем выступать (на международных школьных олимпиадах - ред.) с нашими национальными символами", - сказала она на встрече с тренерами национальных сборных команд.Российским сборным командам запретили участвовать в ряде международных олимпиадах под национальным флагом, а также исполнять государственный гимн из-за ситуации на Украине. В настоящее время это участие разрешено только под нейтральным флагом.

https://ria.ru/20221214/kravtsov-1838695834.html

россия

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)