https://ria.ru/20221215/semi-1838929511.html

Власти Югры планируют активнее награждать многодетные семьи региона

Власти Югры планируют активнее награждать многодетные семьи региона - РИА Новости, 15.12.2022

Власти Югры планируют активнее награждать многодетные семьи региона

Координационный совет по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предложил органам местного самоуправления... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:07

2022-12-15T16:07

2022-12-15T16:07

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

нижневартовск

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Координационный совет по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предложил органам местного самоуправления активнее выявлять многодетные семьи, которые соответствуют условиям награждения региональными и государственными наградами, сообщили РИА Новости в департаменте соцразвития региона.Как представила на заседании в четверг зампредседателя Координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре Елена Немчинова, число многодетных семей в регионе ежегодно увеличивается – в настоящее время их порядка 38 тысяч. Ключевым аспектом демографической политики является поддержка многодетных семей. В систему поддержки, позиционирования, создания позитивного контента семейной политики входит в том числе чествование и награждение многодетных семей.Наградами федерального и регионального уровней удостоены 220 многодетных родителей из Югры. Государственными наградами награждены 10 югорских семей, из них орденом "Родительская слава" – 6 семей из Нижневартовска, Сургута и Березовского района, медалью ордена "Родительская слава" – 4 семьи из Когалыма, Югорска, Белоярского и Березовского районов. Также наградами регионального уровня – медалями "Материнская слава" и "Отцовская слава" – были награждены 196 многодетных матерей и 4 многодетных отца.В июле текущего года в Югре впервые вручили награду "Отцовская слава". Медаль присуждается отцам - гражданам Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций."Мы еще раз акцентировали внимание на том, чтобы муниципалитеты активно выявляли многодетные семьи и представляли их к награждению", - сказала собеседница агентства.

березовский район

нижневартовск

сургут

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березовский район, нижневартовск, сургут