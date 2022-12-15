https://ria.ru/20221215/sderzhivanie-1839029633.html

РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий

РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022

РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий

Ракетные войска стратегического назначения в структуре Стратегических ядерных сил России выполняют 60% задач ядерного сдерживания, заявил в четверг командующий... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:23

2022-12-15T23:23

2022-12-16T02:18

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

сергей каракаев

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595204372_0:170:3000:1858_1920x0_80_0_0_3f2518d46c958ec84d4f7d33a2e1e616.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения в структуре Стратегических ядерных сил России выполняют 60% задач ядерного сдерживания, заявил в четверг командующий РВСН Сергей Каракаев."60% задач ядерного сдерживания выполняют Ракетные войска стратегического назначения", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда".В Стратегические ядерные силы помимо РВСН входят стратегические ракетоносцы ВКС России и стратегический атомный подводный флот.

https://ria.ru/20221209/putin-1837560260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, сергей каракаев, воздушно-космические силы россии