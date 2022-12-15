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РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
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РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий
РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий
Ракетные войска стратегического назначения в структуре Стратегических ядерных сил России выполняют 60% задач ядерного сдерживания, заявил в четверг командующий... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:23
2022-12-16T02:18
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
сергей каракаев
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения в структуре Стратегических ядерных сил России выполняют 60% задач ядерного сдерживания, заявил в четверг командующий РВСН Сергей Каракаев."60% задач ядерного сдерживания выполняют Ракетные войска стратегического назначения", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда".В Стратегические ядерные силы помимо РВСН входят стратегические ракетоносцы ВКС России и стратегический атомный подводный флот.
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, сергей каракаев, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Каракаев, Воздушно-космические силы России
23:23 15.12.2022 (обновлено: 02:18 16.12.2022)
 
РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания, заявил командующий

Командующий Каракаев: РВСН выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания

© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения в структуре Стратегических ядерных сил России выполняют 60% задач ядерного сдерживания, заявил в четверг командующий РВСН Сергей Каракаев.
"60% задач ядерного сдерживания выполняют Ракетные войска стратегического назначения", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда".
В Стратегические ядерные силы помимо РВСН входят стратегические ракетоносцы ВКС России и стратегический атомный подводный флот.
Путин о ядерном оружии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара
 
БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначенияСергей КаракаевВоздушно-космические силы России
 
 
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