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Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился

Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился - РИА Новости, 15.12.2022

Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился

Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:00

2022-12-15T13:00

2022-12-15T13:00

такси

uber

москва

технологии

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг при попытке вызвать такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber в столице происходили сбои.В данный момент функции вызова такси вновь доступны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

такси, uber, москва, технологии, россия, происшествия, яндекс