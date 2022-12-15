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Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился - РИА Новости, 15.12.2022
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился
Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:00
2022-12-15T13:00
2022-12-15T13:00
такси
uber
москва
технологии
россия
происшествия
яндекс
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг при попытке вызвать такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber в столице происходили сбои.В данный момент функции вызова такси вновь доступны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Такси, Uber, Москва, Технологии, Россия, Происшествия, Яндекс
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился
Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь стали доступны после сбоя