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Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился - РИА Новости, 15.12.2022
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Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился - РИА Новости, 15.12.2022
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился
Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:00
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такси
uber
москва
технологии
россия
происшествия
яндекс
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг при попытке вызвать такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber в столице происходили сбои.В данный момент функции вызова такси вновь доступны.
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Такси, Uber, Москва, Технологии, Россия, Происшествия, Яндекс
13:00 15.12.2022
 
Сбой с вызовом такси "Яндекс Go" и Uber в Москве прекратился

Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь стали доступны после сбоя

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервисы вызова такси "Яндекс Go" и Uber в Москве вновь доступны после сбоя, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг при попытке вызвать такси в приложениях "Яндекс Go" и Uber в столице происходили сбои.
В данный момент функции вызова такси вновь доступны.
Навигатор в телефоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ТаксиUberМоскваТехнологииРоссияПроисшествияЯндекс
 
 
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