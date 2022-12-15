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В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой - РИА Новости, 15.12.2022
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В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой - РИА Новости, 15.12.2022
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой
Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:40
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москва
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", — говорится в сообщении, всплывающем в "Яндекс Go"."Не удалось вызвать Uber", — выдает приложение Uber.РИА Новости направило в сервисы запрос.Примерно через час функции вызова такси вновь стали доступны.
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технологии, москва, uber
Технологии, Москва, Uber
11:40 15.12.2022 (обновлено: 13:02 15.12.2022)
 
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой

Сбои происходят при попытке вызвать такси в "Яндекс Go" и Uber в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Неизвестная ошибка", — говорится в сообщении, всплывающем в "Яндекс Go".
"Не удалось вызвать Uber", — выдает приложение Uber.
РИА Новости направило в сервисы запрос.
Примерно через час функции вызова такси вновь стали доступны.
Навигатор в телефоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:13
"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве
 
ТехнологииМоскваUber
 
 
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