https://ria.ru/20221215/sboy-1838817400.html

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой - РИА Новости, 15.12.2022

В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой

Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:40

2022-12-15T11:40

2022-12-15T13:02

технологии

москва

uber

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", — говорится в сообщении, всплывающем в "Яндекс Go"."Не удалось вызвать Uber", — выдает приложение Uber.РИА Новости направило в сервисы запрос.Примерно через час функции вызова такси вновь стали доступны.

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москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, uber