https://ria.ru/20221215/sboy-1838817400.html
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой - РИА Новости, 15.12.2022
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой
Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:40
2022-12-15T11:40
2022-12-15T13:02
технологии
москва
uber
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Неизвестная ошибка", — говорится в сообщении, всплывающем в "Яндекс Go"."Не удалось вызвать Uber", — выдает приложение Uber.РИА Новости направило в сервисы запрос.Примерно через час функции вызова такси вновь стали доступны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, uber
11:40 15.12.2022 (обновлено: 13:02 15.12.2022)
В работе сервисов такси "Яндекс Go" и Uber в Москве произошел сбой
Сбои происходят при попытке вызвать такси в "Яндекс Go" и Uber в Москве
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи мобильных приложений "Яндекс Go" и Uber столкнулись со сбоем при попытке вызвать такси в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Неизвестная ошибка", — говорится в сообщении, всплывающем в "Яндекс Go".
"Не удалось вызвать Uber", — выдает приложение Uber.
РИА Новости направило в сервисы запрос.
Примерно через час функции вызова такси вновь стали доступны.