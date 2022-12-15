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Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/sarmat-1839029311.html
Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО
Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО - РИА Новости, 16.12.2022
Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО
Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" и не сможет это делать еще РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:19
2022-12-16T02:18
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
специальная военная операция на украине
сергей каракаев
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" и не сможет это делать еще десятилетия, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.Он подчеркнул, что "Сармат" будет гарантированно служить защите России в течение 25 лет."Уровень технической мысли, заложенный непосредственно в этот ракетный комплекс ("Сармат"), позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет", - сообщил Каракаев в интервью телеканалу "Звезда"."Все чисто российское, отечественное", - добавил Каракаев.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), сергей каракаев, россия
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета), Специальная военная операция на Украине, Сергей Каракаев, Россия
23:19 15.12.2022 (обновлено: 02:18 16.12.2022)
 
Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО

Командующий РВСН Каракаев: МБР "Сармат" преодолеет любую противоракетную оборону

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" и не сможет это делать еще десятилетия, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Главная особенность - это система преодоления противоракетной обороны... Сегодня нет такой противоракетной обороны (против "Сармата"), нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет", - сказал Каракаев в интервью телеканалу "Звезда".
Он подчеркнул, что "Сармат" будет гарантированно служить защите России в течение 25 лет.
"Уровень технической мысли, заложенный непосредственно в этот ракетный комплекс ("Сармат"), позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет", - сообщил Каракаев в интервью телеканалу "Звезда".
"Все чисто российское, отечественное", - добавил Каракаев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)Сергей КаракаевРоссия
 
 
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