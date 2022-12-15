https://ria.ru/20221215/sarmat-1839029311.html

Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО

Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО - РИА Новости, 16.12.2022

Командующий РВСН: российская МБР "Сармат" преодолеет любую систему ПРО

Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" и не сможет это делать еще РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:19

2022-12-15T23:19

2022-12-16T02:18

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

специальная военная операция на украине

сергей каракаев

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Никакая противоракетная оборона не может сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" и не сможет это делать еще десятилетия, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.Он подчеркнул, что "Сармат" будет гарантированно служить защите России в течение 25 лет."Уровень технической мысли, заложенный непосредственно в этот ракетный комплекс ("Сармат"), позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет", - сообщил Каракаев в интервью телеканалу "Звезда"."Все чисто российское, отечественное", - добавил Каракаев.

https://ria.ru/20221215/avangard-1839026873.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), сергей каракаев, россия