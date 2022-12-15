https://ria.ru/20221215/sanktsii-1839029778.html

Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022

Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:24

2022-12-15T23:24

2022-12-16T00:00

россия

чехия

евросоюз

санкции в отношении россии

цены на нефть

владимир путин

украина

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.Ожидается, что окончательную техническую процедуру оформления списка новых ограничительных мер завершат 16 декабря, затем его должны опубликовать в официальном журнале союза, только после этого санкции вступят в силу.При этом ранее в четверг источник РИА Новости заявил, что даже если главы Евросоюза смогут прийти к соглашению на политическом уровне, далее санкционный пакет будут изучать и дорабатывать до юридического формата, что требует нескольких раундов переговоров.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на поставки в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физических лиц и компаний. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах и лавах регионов. Под ограничения также могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.Европейский союз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь пакетов ограничительных мер, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838888866.html

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чехия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин, украина, совет федерации рф, еврокомиссия