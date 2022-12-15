https://ria.ru/20221215/sanktsii-1839029778.html
Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022
Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:24
2022-12-15T23:24
2022-12-16T00:00
россия
чехия
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
владимир путин
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5178b3f56543f90072152e8ea6a91e35.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.Ожидается, что окончательную техническую процедуру оформления списка новых ограничительных мер завершат 16 декабря, затем его должны опубликовать в официальном журнале союза, только после этого санкции вступят в силу.При этом ранее в четверг источник РИА Новости заявил, что даже если главы Евросоюза смогут прийти к соглашению на политическом уровне, далее санкционный пакет будут изучать и дорабатывать до юридического формата, что требует нескольких раундов переговоров.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на поставки в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физических лиц и компаний. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах и лавах регионов. Под ограничения также могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.Европейский союз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь пакетов ограничительных мер, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838888866.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ed0cf3a285911a15ab0b8296f7134a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чехия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин, украина, совет федерации рф, еврокомиссия
Россия, Чехия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
23:24 15.12.2022 (обновлено: 00:00 16.12.2022)
Постпреды ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
Представительство Чехии сообщило о согласовании ЕС девятого пакета санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Ожидается, что окончательную техническую процедуру оформления списка новых ограничительных мер завершат 16 декабря, затем его должны опубликовать в официальном журнале союза, только после этого санкции вступят в силу.
При этом ранее в четверг источник РИА Новости заявил, что даже если главы Евросоюза смогут прийти к соглашению на политическом уровне, далее санкционный пакет будут изучать и дорабатывать до юридического формата, что требует нескольких раундов переговоров.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на поставки в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физических лиц и компаний. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации
, министрах и лавах регионов. Под ограничения также могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.
Европейский союз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь пакетов ограничительных мер, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.