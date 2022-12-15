23:07 15.12.2022 (обновлено: 02:49 16.12.2022)
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
AFP: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил согласование нового пакета антироссийских санкций. Премьер Польши Моравецкий добавил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.
В четверг постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.