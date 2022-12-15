Рейтинг@Mail.ru
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1839027735.html
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:07
2022-12-16T02:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
брюссель
в мире
евросовет
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_78ed04a3396a5e60491e6124d1638e7d.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил согласование нового пакета антироссийских санкций. Премьер Польши Моравецкий добавил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.В четверг постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221215/ssha-1839007954.html
россия
брюссель
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812880918_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_cc38579d66dcd0b04bdc05301b72b38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, брюссель, в мире, евросовет, польша, владимир путин, шарль мишель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Цены на нефть, Брюссель, В мире, Евросовет, Польша, Владимир Путин, Шарль Мишель
23:07 15.12.2022 (обновлено: 02:49 16.12.2022)
 
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

AFP: Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил согласование нового пакета антироссийских санкций. Премьер Польши Моравецкий добавил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.
В четверг постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 20:35
США считают, что санкции против России не приведут к скачку цен
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьБрюссельВ миреЕвросоветПольшаВладимир ПутинШарль Мишель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала