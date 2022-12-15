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ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:07

2022-12-15T23:07

2022-12-16T02:49

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евросоюз

санкции в отношении россии

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брюссель

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евросовет

польша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил согласование нового пакета антироссийских санкций. Премьер Польши Моравецкий добавил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.В четверг постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России. Отмечается, что в пятницу завершат окончательную техническую процедуру оформления санкционного пакета, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, брюссель, в мире, евросовет, польша, владимир путин, шарль мишель