https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838995909.html

США ввели санкции против 29 российских губернаторов

США ввели санкции против 29 российских губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022

США ввели санкции против 29 российских губернаторов

США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, сообщает госдеп. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:18

2022-12-15T19:18

2022-12-15T19:23

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частичная мобилизация в россии

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, сообщает госдеп."Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.Госдеп уточнил, что в санкционный список попали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Якутии Айсен Николаев, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, государственный департамент сша, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, частичная мобилизация в россии