Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против 29 российских губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838995909.html
США ввели санкции против 29 российских губернаторов
США ввели санкции против 29 российских губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против 29 российских губернаторов
США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, сообщает госдеп. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:18
2022-12-15T19:23
сша
государственный департамент сша
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, сообщает госдеп."Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.Госдеп уточнил, что в санкционный список попали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Якутии Айсен Николаев, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20221215/uss-1838990980.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, государственный департамент сша, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, частичная мобилизация в россии
США, Государственный департамент США, В мире, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Частичная мобилизация в России
19:18 15.12.2022 (обновлено: 19:23 15.12.2022)
 
США ввели санкции против 29 российских губернаторов

США ввели санкции против 29 российских губернаторов за работу по частичной мобилизации

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, сообщает госдеп.
"Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.
Госдеп уточнил, что в санкционный список попали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Якутии Айсен Николаев, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:55
США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала