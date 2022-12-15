https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838993817.html

США ввели санкции против главы правительства Херсонской области

США ввели санкции против главы правительства Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022

США ввели санкции против главы правительства Херсонской области

США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:06

2022-12-15T19:06

2022-12-15T19:06

сша

андрей алексеенко

россия

херсонская область

санкции в отношении россии

санкции

в мире

министерство финансов сша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин.Кроме Алексеенко в список также включены Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Против них, по заявлению госдепа США, Минфин ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.

https://ria.ru/20221215/uss-1838990980.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сша, андрей алексеенко, россия, херсонская область , санкции в отношении россии, санкции, в мире, министерство финансов сша