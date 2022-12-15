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США ввели санкции против главы правительства Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022
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США ввели санкции против главы правительства Херсонской области
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:06
2022-12-15T19:06
сша
андрей алексеенко
россия
херсонская область
санкции в отношении россии
санкции
в мире
министерство финансов сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин.Кроме Алексеенко в список также включены Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Против них, по заявлению госдепа США, Минфин ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
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сша, андрей алексеенко, россия, херсонская область , санкции в отношении россии, санкции, в мире, министерство финансов сша
США, Андрей Алексеенко, Россия, Херсонская область , Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Министерство финансов США
19:06 15.12.2022
 
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области

Минфин США ввел санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко

CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец / Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец /
Андрей Алексеенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин.
Кроме Алексеенко в список также включены Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Против них, по заявлению госдепа США, Минфин ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:55
США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса
 
СШААндрей АлексеенкоРоссияХерсонская областьСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреМинистерство финансов США
 
 
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