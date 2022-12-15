https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838993817.html
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области
США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:06
2022-12-15T19:06
2022-12-15T19:06
сша
андрей алексеенко
россия
херсонская область
санкции в отношении россии
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в мире
министерство финансов сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, сообщил американский Минфин.Кроме Алексеенко в список также включены Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Против них, по заявлению госдепа США, Минфин ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
https://ria.ru/20221215/uss-1838990980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США ввели санкции против главы правительства Херсонской области
Минфин США ввел санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко