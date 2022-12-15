https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838986460.html
Под санкции США попали члены совета директоров РЖД
Под санкции США попали члены совета директоров РЖД - РИА Новости, 15.12.2022
Под санкции США попали члены совета директоров РЖД
США расширили санкционный список в отношении России, в него попали члены совета директоров ОАО "РЖД", сообщило министерство финансов в четверг. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:44
2022-12-15T18:44
2022-12-15T19:22
в мире
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ржд
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, в него попали члены совета директоров ОАО "РЖД", сообщило министерство финансов в четверг.В обновленном санкционном списке обозначены глава РЖД Олег Белозеров и совет директоров компании.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838888866.html
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в мире, сша, ржд, санкции в отношении россии
В мире, США, РЖД, Санкции в отношении России
18:44 15.12.2022 (обновлено: 19:22 15.12.2022)
Под санкции США попали члены совета директоров РЖД
Минфин США ввел санкции против членов совета директоров РЖД